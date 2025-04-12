斥資4.7億 社頭舊社排水整治完工

舊社排水中上游段加入綠化措施及生態工法，如砌石護岸工法等，這項工程也獲得勞動部優良工程金安獎優等。（記者陳冠備攝）

2025/04/12 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕為解決彰化縣田中、社頭山腳路地區長年淹水問題，縣府向中央爭取總經費四．七億元，辦理舊社排水排洪效能工程，包括拓寬三．一三公里渠道及改建八座橋樑，二○一八年五月動工，昨舉行竣工典禮，宣告全線整治完成。

舊社排水為社頭地區重要排洪通道，因早期多為土坡護岸，渠道寬僅約八至十二公尺，排水效能有限，每逢強降雨來襲，山腳路地勢低窪一帶即積水成災，長期影響交通與民眾生活，二○一八年五月縣府辦理改善工程，一併改建舊社橋、太平橋等八座橋樑，提升排水通洪斷面，是彰化繼員林石笱排水全線完工後，又完成一條排水整治。

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縣府昨於太平橋舉行竣工典禮，縣長王惠美表示，社頭舊社排水因寬度不足，排洪不佳且容易積水，對鄉親生活造成許多困擾，這次改善工程總長度約三．一三公里，因此規劃兩期興建，並修復道路與增設路燈設施，提高通行品質，工程亦導入生態工法，在中上游設置綠化廊道與砌石護岸，結合水利與景觀功能，打造兼具防洪與宜居的河岸空間。

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