為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    斥資4.7億 社頭舊社排水整治完工

    舊社排水中上游段加入綠化措施及生態工法，如砌石護岸工法等，這項工程也獲得勞動部優良工程金安獎優等。（記者陳冠備攝）

    舊社排水中上游段加入綠化措施及生態工法，如砌石護岸工法等，這項工程也獲得勞動部優良工程金安獎優等。（記者陳冠備攝）

    2025/04/12 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕為解決彰化縣田中、社頭山腳路地區長年淹水問題，縣府向中央爭取總經費四．七億元，辦理舊社排水排洪效能工程，包括拓寬三．一三公里渠道及改建八座橋樑，二○一八年五月動工，昨舉行竣工典禮，宣告全線整治完成。

    舊社排水為社頭地區重要排洪通道，因早期多為土坡護岸，渠道寬僅約八至十二公尺，排水效能有限，每逢強降雨來襲，山腳路地勢低窪一帶即積水成災，長期影響交通與民眾生活，二○一八年五月縣府辦理改善工程，一併改建舊社橋、太平橋等八座橋樑，提升排水通洪斷面，是彰化繼員林石笱排水全線完工後，又完成一條排水整治。

    縣府昨於太平橋舉行竣工典禮，縣長王惠美表示，社頭舊社排水因寬度不足，排洪不佳且容易積水，對鄉親生活造成許多困擾，這次改善工程總長度約三．一三公里，因此規劃兩期興建，並修復道路與增設路燈設施，提高通行品質，工程亦導入生態工法，在中上游設置綠化廊道與砌石護岸，結合水利與景觀功能，打造兼具防洪與宜居的河岸空間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播