國際無人載具業者 有意彰化設廠

在美國關稅貿易戰開打，彰化市長林世賢認為這是彰化縣傳統產業切入無人載具產業最好機會，連國際知名業者都有意前進彰化設廠。（取自林世賢臉書）

2025/04/12 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全球無人載具產業正快速發展，彰化市長林世賢表示，有國際知名無人載具業者看好彰化縣精密機械加工、五金加工與模具產業群聚及實力，有意在彰化設廠，迎戰美國關稅戰。

看中五金加工、模具產業群聚

林世賢強調，美國研發了晶圓，但要生產與製造晶圓，全世界都要仰賴台積電；台積電成功例子可以複製，讓彰化成為無人載具的台積電。彰化擁有強大的五金加工能力，生產與製造首屈一指的無人載具相關產品，吸引國際無人載具業者計畫投資彰化，準備興建廠房，打造產業基地。

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林世賢指出，彰化縣是傳統產業大縣，這些都具有五金加工、精密機械加工、模具開發等實力，也是精密機械加工的完整產業鏈。這些傳產在面對美國的關稅貿易戰，首要之務就是要轉型，轉型不只是提升自我能力，最重要的是要切入未來關鍵產業，才能搶到高獲利的訂單。

林世賢表示，未來的關鍵產業就是AI與無人載具，而無人載具產業不只是無人機，從無人船、機器人、機器狗等都是，彰化縣因為沒有水庫，無法切入晶圓生產的高科技產業，這次是彰化縣傳產升級的最佳時機。

林世賢：把握AI趨勢 傳產升級

林世賢說，彰化縣人口超過百萬，但只要提到人均可支配所得，往往是全國倒數，原因就是沒有搭到高科技的晶圓相關產業，也讓彰化培養的優秀人才都要在外縣市的科技園區工作與定居，造成人口一再流失。

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