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    老食品廠沙士糖 守住童年甜蜜記憶

    張榮麟坦言，柑仔店的凋零讓傳統糖果的銷售渠道也逐漸萎縮，每日出貨量已大不如前。（記者陳冠備攝）

    張榮麟坦言，柑仔店的凋零讓傳統糖果的銷售渠道也逐漸萎縮，每日出貨量已大不如前。（記者陳冠備攝）

    2025/04/12 05:30

    記者陳冠備／專題報導

    你還記得「沙士糖」嗎？對許多六、七年級生來說，沙士糖是童年最純真的回憶，而這款經典糖果的製造工廠「萬成食品公司」，就藏身於彰化縣員林市，且隨著時代變遷，這份甜美的回憶也面臨市場變遷的考驗。

    掌握柑仔店通路 日出貨10幾卡車

    萬成食品公司創立於一九五○年代，原以生產黑馬白馬抽抽樂︱古早味花生糖產品為主，因應市場需求改變，三十多年前轉型，利用員林百果山水果，研發各式口味水果糖，當時沙士與可樂風靡全台，因而研發推出沙士糖與可樂糖，一舉打響市場，成為柑仔店必備商品。

    「當時供不應求，每日出貨十幾輛大卡車」，萬成食品第二代經營者張榮麟回憶，一九九○年代是糖果銷售巔峰，當年糖果市場競爭激烈，掬水軒率先推出沙士口味糖果，後來不少廠商加入，萬成雖然晚一年推出，憑著獨家口味與柑仔店的通路，掌控市場。

    少子化加健康意識抬頭 銷量大減

    但近年來銷售量銳減，張榮麟指出，少子化也影響購買力，加上家長健康意識抬頭，限制孩子吃糖，以前孩子們買糖果當零嘴，現在這個習慣逐漸消失。

    張榮麟說，儘管市場環境不如從前，他仍堅持傳承經驗與品質，每天清晨五點半起床，到工廠開鍋爐、加熱設備，六點半正式炒糖，過程中需根據當日的溫度、濕度細微調整，才能確保糖果的口感與風味穩定。為了保證品質，沙士糖包裝背後都詳細標示成分、食用期限及營養資訊，讓消費者放心食用。

    第二代堅持傳承製程 保證品質

    張榮麟表示，對許多人來說，沙士糖不僅是一顆糖果，更是一段童年記憶。即使時代變遷，這份屬於古早的甜美回憶，仍會在人們心中久久不散。

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