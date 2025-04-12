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    山林開放配套不足 資深山友籲落實面山教育

    全台山難頻傳，玉管處建議登山途中可設定「檢查點」，評估自身與環境條件是否適合繼續前行，及時下撤可避免山難發生。（玉管處提供）

    全台山難頻傳，玉管處建議登山途中可設定「檢查點」，評估自身與環境條件是否適合繼續前行，及時下撤可避免山難發生。（玉管處提供）

    2025/04/12 05:30

    記者劉濱銓／專題報導

    今年三月大雪後，南投接連發生三件山難，造成四死憾事，雪季登山安全受到關注，對此，曾登上聖母峰、創辦福爾摩莎登山學校的登山女傑江秀真表示，山林開放後配套不足，台灣缺乏雪攀訓練，也未落實面山教育，以致山友不能自律審視風險、及時下撤，導致山難頻傳。

    江秀真指出，台灣山友普遍對於高山冰封環境認知不足，政府應結合民間資源提供雪訓管道，要求雪季登山須有冰斧、冰爪、岩盔等「雪地三寶」，且要熟悉操作才有用。她說，登山團因雪季裝備不足，整團由直升機載下山，這與帶團的嚮導有關係，長程路線應檢視恰當的隊伍人數，以及山友的行前教育，有無做好體能鍛鍊、身體健康評估等，政府應建立嚮導機制，若收錢帶團違失發生山難，可處以停權等裁罰。

    玉山國家公園管理處表示，高山環境嚴峻、天氣多變，山友入山若體能、裝備無法因應後續路程，或天氣將有劇烈變化，建議在登山前段行程預設「檢查點」，儘早評估下撤自救，且避免網路揪團登山，以免山友互不認識、不彼此照應，甚至登山經驗落差大，發生脫隊落單危險。

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