為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    龍華科大林宗新屢獲國際發明獎 獲總統接見

    龍華科技大學半導體工程學系副教授林宗新（右）獲頒「國際傑出發明家獎」。（龍華科大提供）

    龍華科技大學半導體工程學系副教授林宗新（右）獲頒「國際傑出發明家獎」。（龍華科大提供）

    2025/04/12 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕龍華科技大學半導體工程學系副教授林宗新，教學專業是半導體產業概論、半導體與光電材料製造技術、電子材料導論等領域，還熱中發明，重要發明如「作為緩衝層之銅鍍層及其製作方法」，屢獲國內外發明獎項，獲頒「二○二四第二十屆國際傑出發明家獎」，三月底到總統府接受總統賴清德表揚。

    龍華科大校長葛自祥昨說，林宗新從二○一七年起每年都獲台灣國際發明得獎協會，頒發「國際傑出發明家獎」，創新研發的精神備受肯定。

    林宗新表示，銅雖然導電性佳，但容易與矽基板起化學反應而讓銅的應用受阻，他進行濺鍍銅合金薄膜研究，在不使用阻障層的情況下，改將微量物質摻雜於銅鍍層中，提升銅的穩定性，後續可運用在銅導線、IC晶圓與半導體封裝上緩衝層、LED元件散熱層與抗菌醫療器材，具簡化製程、降低製造成本等優勢。

    林宗新曾四度榮獲克羅埃西亞INOVA國際發明展金牌，三度贏得馬來西亞ITEX國際發明展金牌，去年獲馬來西亞 PiENVEX國際工程創新發明展金牌、上海國際發明創新展覽會金牌、印尼發明家日世界發明科學展金牌、倫敦國際發明暨貿易展金牌等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播