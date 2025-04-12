龍華科大林宗新屢獲國際發明獎 獲總統接見

龍華科技大學半導體工程學系副教授林宗新（右）獲頒「國際傑出發明家獎」。（龍華科大提供）

2025/04/12 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕龍華科技大學半導體工程學系副教授林宗新，教學專業是半導體產業概論、半導體與光電材料製造技術、電子材料導論等領域，還熱中發明，重要發明如「作為緩衝層之銅鍍層及其製作方法」，屢獲國內外發明獎項，獲頒「二○二四第二十屆國際傑出發明家獎」，三月底到總統府接受總統賴清德表揚。

龍華科大校長葛自祥昨說，林宗新從二○一七年起每年都獲台灣國際發明得獎協會，頒發「國際傑出發明家獎」，創新研發的精神備受肯定。

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林宗新表示，銅雖然導電性佳，但容易與矽基板起化學反應而讓銅的應用受阻，他進行濺鍍銅合金薄膜研究，在不使用阻障層的情況下，改將微量物質摻雜於銅鍍層中，提升銅的穩定性，後續可運用在銅導線、IC晶圓與半導體封裝上緩衝層、LED元件散熱層與抗菌醫療器材，具簡化製程、降低製造成本等優勢。

林宗新曾四度榮獲克羅埃西亞INOVA國際發明展金牌，三度贏得馬來西亞ITEX國際發明展金牌，去年獲馬來西亞 PiENVEX國際工程創新發明展金牌、上海國際發明創新展覽會金牌、印尼發明家日世界發明科學展金牌、倫敦國際發明暨貿易展金牌等。

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