大溪木藝展 融入豆干、陀螺特色

匠師邱家全以全手工打造的神將頭盔，造型豐富多彩。（大嵙崁文教基金會提供）

2025/04/12 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕大嵙崁文教基金會在桃園市大溪公會堂舉辦《那些人、那些事—下街三十七番地》展覽，由協盛木器行第三代姚慈盈及鄰里匠師，集結在地木器、照片等七十餘物件，引領民眾感受大溪百年木藝風華，展期至十月十二日。

市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧表示，大溪和平老街在日治時期稱「下街」，是木器行的集聚地，這次展覽以下街三十七番地一帶為象徵座標，從創立於一九四○年的協盛木器行視角出發，展出三代匠師創作。

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第一代姚士英為孫子打造童趣木馬，傳承三代，以此精神為主視覺；第二代姚逢時因應小家戶需求，率先鑽研微型佛桌及現代簡約款式神桌；第三代姚世豪融合大溪豆干與陀螺元素，創作干樂椅，椅面為豆干狀，椅腳似陀螺造型，展現創新木藝。

姚慈盈說，「匠人內化的愛」展區，傳統匠師不善以言語表達情感，藉手藝物品向家人傳達心意，例如二○一二年媽媽意外車禍過世週年，爸爸姚逢時用肖楠木幫媽媽製作骨灰罐，弟弟姚世豪希望孩子坐得穩，設計小型微笑椅，椅面有弧度，像微笑一樣，也客製化不同尺寸的微笑椅。

展覽也有下街四十番地工房匠師劉清剋及邱家全的作品，像邱家全為大溪社頭遶境出巡將軍全手工打造的神將頭盔，上有紅色絨球點綴，帽楣正面以串珠裝飾，上方為瑞獅，帽身兩側加上祥龍、花裝飾，造型豐富多彩。

協盛木器第三代姚世豪創作干樂椅，椅面為豆干狀，椅腳似陀螺造型，展現創新木藝。 （大嵙崁文教基金會提供）

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