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    首頁　>　生活

    桃園「月嫂」到宅服務 擬3個月內上線

    2025/04/12 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕服務產婦的坐月子中心收費動輒一、二十萬，弱勢家庭無力負擔，國內已八個縣市推出「月嫂」到宅服務，桃園市議會定期會昨天進行婦幼發展局工作報告，多位議員關注桃市是否跟進？婦幼局長杜慈容表示，已有規劃，月嫂培訓課程案已上網招標，順利的話，預計三個月內上線服務，初期以弱勢家庭為主。

    市府︰弱勢家庭產婦先實施

    議員于北辰、吳進昌認為，不是所有人都有錢住月子中心，月嫂服務能讓產婦得到喘息機會，維持生活品質；議員謝美英、周玉琴表示，很多新手媽媽照顧新生兒會手忙腳亂，專業月嫂可發揮作用。

    議員陳韋曄說，高雄市政府提供生育津貼（三萬元）與坐月子到宅服務（月嫂）二擇一，讓家庭有更多選擇，第一胎月嫂提供一二○小時到宅服務，第二胎一六○小時、第三胎二四○小時，而中、低收入戶則是兩項都可以領，也達到照顧弱勢目的。

    杜慈容表示，專業的月嫂必須像坐月子中心提供多項服務，包括協助新生兒照顧、產婦照顧、簡易家務及月子餐製作，該局已針對新住民部分開設「月嫂人才培訓班」，上課時數二○二小時（托育人員課程一二六小時、月嫂相關技能七十六小時），預計招收四十名學員，結訓後會提供名單給符合資格的產婦選擇。

    她說，月嫂服務初期先以弱勢家庭產婦為對象，補助細節會參考其他縣市做法，實施後會滾動式檢討。

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