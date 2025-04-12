大溪、復興區賞螢 桃園推熱點地圖

大溪百吉地區的螢火蟲數量超多，讓前往賞螢民眾超驚喜。 （導覽老師張玉玲提供）

2025/04/12 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕每年四、五月是螢火蟲（火金姑）活躍時節，桃園市大溪區百吉隧道附近至復興區小烏來沿線都能欣賞閃閃螢光，市府風景區管理處今年重新調查北部橫貫公路沿線賞螢地點，推出「二○二五北橫賞螢地圖」，預估四月廿五日前後才會大爆發，詳情可查詢風管處網站（https://www.scenic.tycg.gov.tw/News_Content.aspx?n=9476&s=1445707）。

北橫沿線10餘處 有螢火蟲蹤跡

風管處調查，北橫沿線從石門水庫溪洲公園，到大溪區百吉林蔭步道、百吉國小前步道、湳仔溝古道，一路往上至復興區枕頭山砲台步道、三民蝙蝠洞、觀音洞、詩朗道路、嘎嘎生態池、合流部落，及小烏來風景特定區等地，都有螢火蟲蹤跡。

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預估4月25日前後才會大爆發

生態導覽老師張玉玲表示，百吉有乾淨的溪水，居民友善環境，民宿業者加入保護行列，不施用農藥、殺蟲劑，黑翅螢在這裡繁殖生長，晚上七點至八點卅分是最佳觀察時間。

張玉玲說，黑翅螢體型較小，腹部有發光帶，二條光是公蟲，一條光是母蟲，公蟲飛得高，母蟲飛得低，近日山區下雨，會影響螢火蟲的出現量，一般下雨天、氣溫低於攝氏十五度，牠們就躲起來，晴天、氣溫高於廿五度時，有機會看到滿坑滿谷螢光閃爍。

東眼山推賞螢生態體驗 報名

風管處長廖育儀表示，螢火蟲脆弱且棲息環境維護不易，呼籲賞螢遊客穿著長袖長褲及雨鞋（或運動鞋），避免被蚊蟲、蛇咬傷；若自備手電筒或頭燈，要以紅色玻璃紙套住光源，減少光害；尊重生命，切勿捕捉或觸摸螢火蟲，讓點點螢光能永續不絕。

另外，東眼山自然教育中心舉辦兩梯次「火焰蟲傳說：賞螢生態體驗」，四月月廿六日已額滿，五月十日尚有名額，可上「台灣山林悠遊網」查詢、報名。

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