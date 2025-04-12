梅嶺、關山火金姑爆發 林間群舞閃爍

南化關山的火金姑持續爆量出現，螢況比前兩年更好。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/12 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年春雨較為充沛，各地火金姑多提前現蹤，包含楠西梅嶺、南化關山等賞螢熱點，迄今仍持續在大發生期，夜空下，數以千計的「綠光精靈」爭相於林間群舞，迷人景致，吸引遊客造訪。

南市觀旅局在梅嶺賞螢活動的假日預約與總量控管等措施已結束，但目前仍禁止汽、機車進入伍龍步道，以維護火金姑生態，並確保人員安全。

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梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文說，目前伍龍步道往上不遠處的兩側，就能看到火金姑的蹤跡，一路到海拔約九百公尺的「出水仔」，甚至更高的福德祠與茶園等地，沿途都可見綠光精靈在夜空下閃爍、群舞，若氣候條件配合，螢況有機會持續到本月底。

觀光旅遊局副局長鄭道立指出，梅嶺的賞螢活動今年已逾六千人上山，火金姑持續大爆發，民眾現在可自行前往，但務必注意安全。南化關山社區發展協會副理事長張興發說，高海拔處的「三縣界」，火金姑提前爆發，螢況比前兩年更好，觀賞期可望延長至五月上旬，歡迎民眾把握機會。

關山三縣界較為偏遠，不建議民眾自行前往，可洽社區發展協會；另外，中興大學新化林場的賞螢季也在昨天登場，持續至本月廿七日，每週五、六、日晚間分組出發。

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