總舖師四季辦桌春季場 4月26日席開百桌

宣傳活動現場，阿俊師與阿安師端出「龍蝦虎皮捲壽司」、「九孔綠竹筍沙拉」兩道創意料理。（記者王姝琇攝）

2025/04/12 05:30

選用台南當季食材為主 端出台日創意料理

〔記者王姝琇／台南報導〕二○二五台南總舖師四季辦桌春季場將席開百桌，四月廿六日在德元埤荷蘭村登場，由總鋪師洪俊男、陳志安聯手祭出台日創意辦桌料理，每桌一萬元，即起開放報名。

今午開放報名 每桌1萬元

台南去年舉辦「臺南四百宴」，席開四八八桌名額秒殺，今年延續熱潮再推出四季辦桌，邀辦桌南霸天阿勇師擔任推廣大使，春季場由洪廚宴席洪俊男（阿俊師）及田園庄宴席陳志安（阿安師）聯手，以台南春季食材為核心，融合總舖師創意巧思，為饕客們呈現台南經典辦桌的獨特魅力。

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昨日宣傳活動現場，阿俊師與阿安師攜手端出「龍蝦虎皮捲壽司」、「九孔綠竹筍沙拉」兩道創意料理，讓現場來賓品嚐，九孔與綠竹筍嚐得到鮮甜、Q彈的口感，龍蝦虎皮捲壽司則是採用後壁稻米、將軍蘆筍、柳營鮮奶做的虎皮捲等食材組成，令人垂涎三尺。

市長黃偉哲表示，大廚們發揮創意的無菜單料理，選用來自台南當季蔬果、水產及畜產，尤其是「台灣鯛」作為必選題，將看似平價台灣鯛變成美味創意料理呈現；另有後壁稻米、柳營鮮奶與紫茄、六甲筍殼魚、將軍蘆筍與紅蘿蔔、七股白蝦，及高檔食材龍蝦、鮑魚、紅蟳等。

搭配小旅行 體驗獨木舟、泥漿浴

觀旅局長林國華指出，四季辦桌春季場十二日中午開放ibon售票系統報名。緊接著春季場後，再由蔡瑞成、周榮棠、盧正治、邱聰彬、李益仲、高振文等總鋪師連番上陣，讓台南辦桌文化透過在地四季食材持續傳承，帶給民眾不同的味蕾體驗。

林國華特別推薦，品嚐經典辦桌美味之際，不妨同時安排周邊小旅行，到德元埤荷蘭村體驗獨木舟，再前往菁寮老街後壁俗女村、台糖烏樹林園區，也可以前往白河關子嶺泡溫泉、泥漿浴。

台南總鋪師四季辦桌春季場席開一百桌，將於廿六日登場，以「台灣鯛」作為食材必選題。（記者王姝琇攝）

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