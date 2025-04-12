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    西拉雅熱氣球嘉年華 19日官田登場

    熱氣球嘉年華提供「隆田車站線」、「環狀線」兩條免費接駁車路線。（記者楊金城攝）

    熱氣球嘉年華提供「隆田車站線」、「環狀線」兩條免費接駁車路線。（記者楊金城攝）

    2025/04/12 05:30

    〔記者楊金城／官田報導〕西拉雅森活節十九、廿日將在官田遊客中心舉辦首週熱氣球嘉年華，為紓緩人潮及車潮，將實施交通管制，提供「隆田車站線」、「環狀線」兩條免費接駁車路線，「台灣好行」菱波官田線也免費搭車，遊客可多利用。

    有光雕音樂會、美食市集和免費接駁

    西拉雅國家風景區管理處指出，熱氣球嘉年華推出熱氣球光雕音樂會、熱氣球繫留體驗、美食市集、DIY體驗，有鑑於往年盛況，十九、廿日下午一點起從福田路進入官田遊客中心將實施交通管制，遊客可將車輛停放隆田火車站、福田路、陽明工商、神田路等周邊停車場，機車、自行車開放遊客中心內停放。

    兩線接駁車從下午一點半起自官田遊客中心發車接駁，十九日接駁至晚間九點、廿日接駁至晚間八點。

    西拉雅森活節首週熱氣球嘉年華、廿六和廿七日毛孩運動會、草原音樂祭五月三、四日，「台灣好行」公車菱波官田線開放六天免費搭乘，遊客並可探訪周邊景點如隆田CHA CHA園區、烏山頭水庫、六甲蘭都觀光工廠，品嘗當地小吃美食、咖啡，甚至到「黃金台三線」走訪玉井、楠西、南化等景點，民眾自備環保餐具也可在森活節市集享優惠。

    西拉雅管理處建議遊客搭乘台鐵至隆田火車站，再轉乘「台灣好行」或接駁車至官田遊客中心，也可在站前租借公共自行車、電動機車前來。

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