《大罷免二階衝刺》南市收件 鄭正鈐、黃健豪、廖偉翔前3名

大罷免連署熱潮持續，民進黨台南市黨部結合志工團體做最後衝刺，昨日公布目前二階連署份數最多的前五名立委。（記者王姝琇攝）

2025/04/12 05:30

收件逾千份 立委羅廷瑋、李彥秀分居4、5名 高虹安份數則超過李彥秀

〔記者王姝琇／台南報導〕大罷免連署熱潮持續，民進黨台南市黨部結合志工團體做最後衝刺。市黨部執行長谷暮．哈就昨日宣布市黨部二階連署已超過千份，同時公開前五名上榜立委名單。

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連假及景點設站 吸引外縣市公民連署

谷暮．哈就表示，黨部目前罷免二階連署收件最多前五名立委，依序為新竹市鄭正鈐、台中市黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋與台北市李彥秀。另連署罷免新竹市長高虹安的份數，則已超過李彥秀。

市黨部郭國文指出，市黨部結合志工團體衝刺二階連署，利用連假及熱門觀光景點設立行動連署站，成功吸引來自外縣市的公民投入連署，訂於二階連署開始後加計四十天為基準，預計在廿一日送出第一批彙整的連署書給各個罷團；緊接著，在最後兩個週末做全面性地毯式的最後衝刺！

最後兩個週末全面性宣講

目前，市黨部仍會持續在觀光客較多的地方設立連署站，已規劃本週及下週六、日為最後衝刺階段，在中西區淺草多功能中心前、國華街、安平旅遊資訊中心前設攤，並持續洽談新增設攤處，同時也有志工小蜜蜂提供到府定點連署收件，希望全國大罷免結合民間團體社會力，達成目標。

谷暮．哈就說，此次台南人加入全國大罷免連署，不僅展現與公民團體站在一起的意志，黨公職服務處也成立連署站、投入草根宣講，向民眾報告國會惡修法案、惡刪總預算、弱化國家安全等背棄人民的惡例，充分表現出「人民頭家最大」，莫忘從政初衷的基本態度。

持續拉高連署書到安全門檻

她強調，這個月以來，市黨部全員出動在各個觀光區域設攤，不僅在街頭巷尾宣傳，更協助民眾撰寫連署書，並在社群網站串連資訊，讓更多人知道連署站點，但仍呼籲號召最後衝刺階段，需要更多人手協助極力衝刺宣傳，將連署書持續提高到安全門檻。

民進黨台南立委林俊憲、王定宇也進入二階連署階段，罷免王定宇領銜人胡永融及罷免林俊憲領銜人方聯貴兩人均表示，已於昨日到中選會領取二階連署書，今（十二）日開始部署全力衝刺。

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