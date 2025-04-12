中國沙塵暴來襲 明日全台空品糟

環境部表示，週日將有境外空污污染源，台灣多地區空品達到橘色提醒等級，部分地區會達到紅色警示。（資料照）

2025/04/12 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕民眾明天外出建議配戴口罩！環境部昨表示，隨中國內蒙古地區出現沙塵暴，研判明日清晨鋒面通過後，東北季風伴隨中國沙塵影響台灣空氣品質，全台多為橘色提醒等級，西半部局部地區短時間達紅色警示等級，預估明晚沙塵影響逐漸趨緩，空氣品質好轉至普通等級。

中國境外污染源即將來襲，環境部表示，昨於中國內蒙古地區觀測PM十小時濃度達每立方公尺二千到三千微克，十三日清晨鋒面通過後，東北季風伴隨中國沙塵將影響台灣空氣品質，中國東部沿海污染物亦會伴隨傳輸至台灣，預估北部地區PM十小時濃度達每立方公尺二百到三百微克，PM2.5小時濃度將達每立方公尺三十到四十微克，全台空氣品質多為橘色提醒等級，西半部局部地區達紅色警示等級。當天晚間沙塵暴趨緩後，空品有機會好轉到普通等級。

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環境部表示，因應空品變化，已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。

環境部提醒，空氣品質不佳時期，民眾應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩，提前做好防護。

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