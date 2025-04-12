為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    誣陳時中A一億美元 吳子嘉判賠200萬

    媒體人吳子嘉瞎扯前衛福部長陳時中採購疫苗A了1億美元，陳認為外譽受損提告求償，高院今判決吳子嘉賠200萬元。（記者楊國文攝）

    媒體人吳子嘉瞎扯前衛福部長陳時中採購疫苗A了1億美元，陳認為外譽受損提告求償，高院今判決吳子嘉賠200萬元。（記者楊國文攝）

    2025/04/12 05:30

    〔記者楊國文／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉，被控指稱政府採購BNT疫苗案，時任衛福部長陳時中疑A了一億美元，民事部份，台北地院判吳子嘉應賠償陳時中三百萬元；吳不服上訴，高等法院認定陳名譽受侵害情節重大，但考量疫苗採購已經在歷次公開資訊獲得一定的澄清，昨改判吳應賠償兩百萬元，可上訴。

    陳時中提告主張，吳子嘉於二○二二年八月至二○二三年五月間，在電視台網路直播節目、及吳經營的YouTube節目中，四度公開指稱「蘇貞昌政府、陳時中部長A了一億美金」、「白白貪污卅億元」、「看到合約之後，我們就可以把陳時中相關長官通通抓去判刑」等話。

    陳時中不滿名譽受損，對吳子嘉提告並求償一千萬元；民事部份，台北地院判吳賠償三百萬元，吳上訴後，高等法院昨改判吳賠償兩百萬元。刑事部份，北檢依加重誹謗罪起訴吳，正審理中。

    此外，前行政院長蘇貞昌亦對吳子嘉求償一千萬元，北院判吳須賠償九十萬元，已上訴高院審理。

    美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照）

    美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播