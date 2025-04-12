誣陳時中A一億美元 吳子嘉判賠200萬

媒體人吳子嘉瞎扯前衛福部長陳時中採購疫苗A了1億美元，陳認為外譽受損提告求償，高院今判決吳子嘉賠200萬元。（記者楊國文攝）

2025/04/12 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉，被控指稱政府採購BNT疫苗案，時任衛福部長陳時中疑A了一億美元，民事部份，台北地院判吳子嘉應賠償陳時中三百萬元；吳不服上訴，高等法院認定陳名譽受侵害情節重大，但考量疫苗採購已經在歷次公開資訊獲得一定的澄清，昨改判吳應賠償兩百萬元，可上訴。

陳時中提告主張，吳子嘉於二○二二年八月至二○二三年五月間，在電視台網路直播節目、及吳經營的YouTube節目中，四度公開指稱「蘇貞昌政府、陳時中部長A了一億美金」、「白白貪污卅億元」、「看到合約之後，我們就可以把陳時中相關長官通通抓去判刑」等話。

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陳時中不滿名譽受損，對吳子嘉提告並求償一千萬元；民事部份，台北地院判吳賠償三百萬元，吳上訴後，高等法院昨改判吳賠償兩百萬元。刑事部份，北檢依加重誹謗罪起訴吳，正審理中。

此外，前行政院長蘇貞昌亦對吳子嘉求償一千萬元，北院判吳須賠償九十萬元，已上訴高院審理。

美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照）

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