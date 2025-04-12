13歲趙子靚 首登國際舞台跆回金牌

新竹縣竹東國中學生趙子靚（左二）代表台灣參加「2025年世界中學生U15運動會」，榮獲跆拳道項目女子37公斤級金牌。（楊建治教練提供）

2025/04/12 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕來自新竹縣五峰鄉賽夏族的竹東國中體育班七年級學生趙子靚，年僅十三歲，本月八日代表台灣遠赴塞爾維亞，參加二○二五年U15世界中學運動會跆拳道女子卅七公斤級比賽，展現出色的臨場反應與堅定意志，首登國際舞台就摘下跆拳道項目金牌，為國爭光。

賽夏族原住民家庭 從小孝順

竹東國中表示，趙子靚來自五峰鄉賽夏族原住民家庭，從小懂事孝順、吃苦耐勞，深知唯有努力學業與累積專長，才能為未來創造機會。她從國小起接受專業跆拳道訓練，為新竹縣體育會跆拳道委員會重點培訓選手，屢次代表新竹縣出征全國性賽事並屢創佳績。進入竹東國中體育班後，在教練黃彥皓與薛肇璿指導下持續精進技術與體能。

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學跆拳防身 被發掘有天分

指導教練薛肇璿指出，趙子靚樂觀開朗，起初家長送她進道館，只是想讓她學習保護自己，啟蒙教練陳志峯發覺她有踢跆拳道的天分，改以選手之姿加強培訓，她也很爭氣，體恤父母工作辛勞，在學校無論學科、術科均保持良好成績，令家人很放心。

薛肇璿說，趙子靚學習跆拳道七年多，平日每天練習三小時，這次首度登上國際賽事，比賽期間身心狀況調整良好，也很有自信，最後不負眾望勇奪金牌，實力備受肯定！

趙子靚年僅13歲，日前在世界中學生U15運動會中，榮獲跆拳道項目女子37公斤級金牌。（楊建治教練提供）

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