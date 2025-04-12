黑面琵鷺度冬 台灣為首選之地

今年黑面琵鷺全球同步普查顯示，台灣仍為黑琵最大度冬地，占全球總數58.9％，穩居第一。圖為新竹市香山濕地的黑面琵鷺。（資料照，新竹市府提供）

2025/04/12 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕「二○二五年黑面琵鷺全球同步普查」結果出爐，農業部林業及自然保育署表示，調查顯示黑琵全球數量共計七○八一隻，創歷史新高，台灣仍為黑琵最大度冬地，調查有四一六九隻，占全球總數五十八．九％，穩居第一。

全球7081隻 台灣就有4169隻

「黑面琵鷺全球同步普查」是由香港觀鳥會聯繫各國定期於每年一月進行，台灣普查工作由林保署委託中華民國野鳥學會統籌主辦，與全台超過百名以上調查員合力完成，林保署表示，今年全球普查共記錄到七○八一隻黑琵，其中台灣有四一六九隻，且已連續三年都超過四千隻，是黑琵最重要的度冬棲地，今年比上一年度增卅四隻，但未超過前年的四二八八隻。

請繼續往下閱讀...

林保署表示，在台過冬的黑琵族群九成集中於西南沿海地區，台南就占過半，達二四三九隻，共計十一個縣市有紀錄，近年台灣黑琵總數雖然變動不多，但各地的數量比例卻有明顯的波動，可能反映黑琵會依覓食條件而移動。

此外，每年普查的環境狀況不同，也導致觀察到的黑琵族群分布情況改變，不過過去較少記錄到黑琵的彰化與澎湖，近三年有穩定出現的紀錄，顯示黑琵在台灣度冬區域有持續擴張的趨勢。

為避免黑琵面臨棲地飽和問題，林保署於二○二一年實施的生態給付就把「陸上魚塭」納入給付項目，魚塭收成後於十月至翌年四月期間，至少連續一個月維持廿公分以下的適當水位，供特定鳥種利用，每公頃每年最高可核發一萬元，台南友善魚塭面積去年就達一百八十一公頃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法