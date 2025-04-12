為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    每年26件重大兒虐 近5成腦部受傷

    福部與醫療人員共同呼籲終止兒虐、守護兒少。（記者林惠琴攝）

    福部與醫療人員共同呼籲終止兒虐、守護兒少。（記者林惠琴攝）

    2025/04/12 05:30

    貓熊眼、耳後瘀血症狀 逾四分之一因此喪命

    〔記者林惠琴／台北報導〕當兒虐悲歌響起，有些兒少來不及長大就葬送寶貴生命。台灣近五年每年平均有廿六名兒少遭照顧者不當對待，導致嚴重傷害或死亡，其中近五成為受虐性腦傷，可能出現貓熊眼、耳後瘀血等，甚至廿五％以上喪命，衛福部提醒一時情緒失控的不當對待，會為孩子帶來永久性嚴重傷害。

    照顧者情緒失控施暴 永久傷害

    衛福部保護服務司司長張秀鴛表示，衛福部統計，近三年兒少保護通報案件從九萬件成長至十四萬件，進一步檢視近五年重大兒虐死亡及重傷共一三四件，六十三件診斷為受虐性腦傷，其中超過九成發生在二歲以下，廿五％經治療仍不治死亡、七十五％為不可逆的永久性傷害。

    稱床上跌落、自己跌倒 非真實理由

    張秀鴛指出，有些受虐性腦傷的照顧者，會宣稱小孩從床上、桌上跌落，或是練習走路跌倒等，但往往不是真實理由。

    林口長庚醫院兒童重症加護科主治醫師李恩沛指出，受虐性腦傷俗稱「嬰兒搖晃症候群」，堪稱是最嚴重的兒虐。當出現熊貓眼、耳後瘀血或腦脊髓液鼻漏，可能有顱底或顏面骨骨折，通常也會伴隨瀰漫性軸突損傷，出現意識障礙，並合併頸椎受傷，須注意遲緩性癱瘓，以及常見視網膜出血，致死率近四分之一。

    常留癲癇、腦麻、智能障礙後遺症

    受虐性腦傷的兒少即使存活下來，李恩沛指出，七成以上會有癲癇、腦性麻痺、智能障礙等神經功能永久缺損，一半以上部分或完全失明，且超過兩成無法自主進食，需要依賴鼻胃管管灌餵食。

    面對哭鬧 掌握停、走、吸、動、轉5步

    漱心坊心理治療所臨床心理師蔡明娟建議，在成為父母前，應做好知能、心理、共親職、資源等預備。面對寶寶哭鬧不止，可掌握停、走、吸、動、轉等五步驟，包含按下暫停、走動步伐、放慢呼吸、身體活動、轉換思緒，提醒家長冷靜下來調適心情，才能為兒少帶來健康安全的成長環境。

    張秀鴛也提到，民眾可利用社會福利服務中心、家庭教育中心、親子館等尋求育兒指導、教養諮詢、喘息服務、社區支持、經濟補助等，衛福部亦提供教養影片等線上資源使用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播