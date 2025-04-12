從西伯利亞到台灣 丹尼索瓦人適應力超強

台灣最古老人類化石「澎湖原人」身分解密了，科博館攜跨國團隊證實是丹尼索瓦人 。（科博館提供）

2025/04/12 05:30

〔記者楊媛婷、蘇孟娟／綜合報導〕台灣最古老、於澎湖發現的人類化石「澎湖一號」，經台、日研究團隊確認是來自距今約十萬年前的丹尼索瓦人種，丹尼索瓦人是目前已滅絕的古人種，過去被認為僅分布在西伯利亞、青康藏高原等寒冷區域，該發現顯示丹尼索瓦人的分布區可能更廣泛，研究已發表在頂尖國際期刊「Science」。

距今10萬年前人種 多分布寒冷地區

國立自然科學博物館館藏「澎湖一號」，是十年前在澎湖海溝打撈上岸的一具古人類的下頷骨化石，經台日團隊研究確認後屬於目前已滅絕的古人類丹尼索瓦人，性別為男性，丹尼索瓦人的特徵包含堅厚且低矮的下頷骨、大型臼齒與厚實的前臼齒牙根，還有第三大臼齒缺失的現象，特徵與高而纖細的尼安德塔人下頷骨不同。

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掀開足跡謎團第一層面紗

研究共同作者之一的台大生命科學系副教授蔡政修表示，過去都以為丹尼索瓦人主要分布寒冷的地區，長期以來在較溫暖、低緯度地區未確切發現丹尼索瓦人紀錄，這次的發現提供確切證據，等同掀開丹尼索瓦人足跡謎團的第一層面紗。

蔡政修指出，這次研究雖僅成功萃取部分古蛋白質資料，未成功取得古DNA，但不影響台灣首次發現丹尼索瓦人重要性，未來研究將探究丹尼索瓦人如何來到、生存、或再走出台灣等細節。

科博館研究員張鈞翔也是共同作者，他表示，為解密「澎湖原人」起源，他與團隊成員日本東京大學教授海部陽介，遠赴丹麥哥本哈根大學人類遺傳實驗室尋求合作，透過古蛋白質分析，研究團隊發現二個氨基酸殘基為丹尼索瓦人特有，顯示澎湖原人與已知的丹尼索瓦人屬於同一類群。

青藏高原夏河遺址 也曾現蹤

丹尼索瓦人約生活於距今約卅八萬至五萬年前，目前已發現的丹尼索瓦人遺骸極為有限，僅在亞洲北部西伯利亞與西藏，這次發現足以拓展學界對丹尼索瓦人活動範圍認知，並了解到丹尼索瓦人擁有適應不同環境的能力，除了寒冷的西伯利亞、海拔甚高的西藏地區，還可以棲息在較溫暖的地區。

陽明交大生命科學系暨基因體學研究所副教授可文亞表示，過去發現丹尼索瓦人的直接證據僅有來自西伯利亞的丹尼索瓦洞穴與青藏高原的夏河遺址，澎湖一號確定也是丹尼索瓦人顛覆過去學界認知，關係到國人未來將如何重新認識自我，並將台灣更明確地標示在人類演化的地圖上。

丹尼索瓦人模擬圖。（科博館提供）

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