竹北勝利七、八街改單行道 民催推二階

2025/04/12 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕因應新竹縣AI智慧園區廠商員工進駐而衍生車流，縣府規劃竹北市勝利七街、勝利八街分兩階段改為單向行駛；交通旅遊處昨表示，單行道第一階段實施兩週來行車效率提升，民眾普遍支持第二階段儘快上路，下週將邀集竹北市公所等討論二階延伸至自強北路。

交旅處說，三月中已完成勝利七街、八街一階莊敬一路至莊敬北路區間單行道工程，分為勝利七街往東、勝利八街往西單行，同時配合跨豆子埔溪之莊敬一路橋往南、智慧路橋往北單行，形成逆時針單循環動線。推行至今，大幅簡化該區號誌時相及車流動線，且改善路口壅塞瓶頸。

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不過，由於勝利七、八街於二階的莊敬北路至自強北路區間仍維持雙向通行，因此莊敬北路口瓶頸點仍有車流轉向衝突問題。此外，勝利八街一段易壅塞回堵，因此前晚說明會中，里長和議員多支持儘快推動二階。

交旅處表示，二階上路後預期可讓莊敬北路口的交通動線更順暢，也可重新配置勝利七、八街道路斷面，將人行動線、卸貨臨停及停車空間一併調整。

工務處指出，莊敬七街新闢橋梁總工程費三千六百萬元，已爭取內政部國土管理署補助，待核定即可著手設計監造招標作業。

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