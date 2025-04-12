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    竹縣下屆議員選舉區 竹北擬分兩區

    新竹縣選委會舉辦下屆議員選舉區變更草案公聽會，收集各界意見。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣選委會舉辦下屆議員選舉區變更草案公聽會，收集各界意見。（記者廖雪茹攝）

    2025/04/12 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣選委會昨天下午舉辦第廿一屆議員選舉區變更草案公聽會，收集各界意見，因應竹北市人口成長近廿二萬，研擬將竹北市原一個選舉區切分為東、西兩區，議員席次各九名、四名，從原十二席增為十三席；關西鎮則從兩席減為一席。全縣議員總席次仍維持卅七席，預計五月底提報中選會審議，年底將有初步結果。

    總席次不變 竹北增1席、關西減1席

    新竹縣選委會表示，統計去年底人口數，竹北市如果以鐵路為界切分東西區，兩區人口落差近十萬人，人口成長率八十八％落在東區。有鑑於東西區發展不均衡，有十五名縣民陳情書籲請政府正視，該會依規召開公聽會。

    簡報指出，本屆縣議員選區劃分十三個選區。目前竹北市十二席議員中，三名為婦女保障名額；若選區變更，東區應選名額九席（含婦女保障兩席）、西區應選名額四席（含婦女保障一席）。同時，關西鎮原本兩席議員將減為一席。其他鄉鎮則維持不變，總數卅四席，加上平地一席、山地兩席，仍維持卅七席議員。

    竹北西區里長多贊成 議員意見兩極

    公聽會中，竹北市西區多位里長發言贊成調整，認為能更關注西區發展，服務更細緻。竹北議員則意見分歧，有的認為東西區人口與發展不同，分為東、西區能專職服務地方，帶動西區發展；但也有議員反對，認為東區人口多，劃分後恐使兩區落差更大。

    關西議員羅仕琦表示，關西鎮面積是竹北市三倍，現僅兩名議員，服務幅員遼闊，以人數劃分議員席次不公平；關西鎮最早曾有三席，後減為兩席，如今要變成一席，影響甚大，盼能維持兩席。

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