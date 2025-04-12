竹市新源市場 議員13日開罷免連署站

竹市議員劉崇顯本週日將在新源市場再辦罷免連署快閃站。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/04/12 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市武功里長陳海鋒遭控日前罷免團體志工在新源市場外宣講罷免連署行動時，帶里內阿姨要回已簽的連署書，還稱志工作亂及讓不知情民眾簽連署書。對此，市議員劉崇顯表示，國民黨籍里長辯稱「為了拿回民眾被志工誤導所簽下的連署書」，不承認自己的犯行還污衊志工，令人無法接受。他將與志工於十三日到事發的新源市場，說明志工現場會先解說連署內容才請市民簽署，歡迎里長們來找他，不要為難志工。

反制藍營里長干擾罷團志工

劉崇顯說，志工遭受里長恐嚇及辱罵，將提供志工法律協助，本週日在事發地點新源市場再開罷免快閃站，嚴正表達與公民團隊在請民眾連署前，都會明確說明這是在簽什麼，以及為什麼要來做這件事。

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綠營今香山區辦政策宣講會

劉崇顯表示，新源市場是號稱「四功里」（武功里、建功里、立功里、豐功里）的眷村所在地，會理性與耐心的向民眾說明，事實上，已收到不少來自「四功里」的連署書，新大樓與新搬進來的竹科人，讓這裡不再鐵板一塊。

他說，如果里長有疑問，歡迎當面來找他，不要為難志工，但他要提醒，依據選罷法第九十八條，妨礙他人進行連署活動將處「五年以下有期徒刑」。

此外，民進黨中央今天將在竹市香山區指澤宮舉辦「人民是頭家」政策宣講會，包括行政院長卓榮泰及立委柯建銘、吳思瑤、沈伯洋及黨中央秘書長林右昌等人都會出席，並針對美國關稅及藍白亂砍預算影響民生等情況進行宣講，讓市民了解藍白亂政造成的影響，以及政府會如何應對。

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