醫療資源缺 苗縣5成衛所無醫師

苗栗縣半數衛生所無醫師。圖為苑裡衛生所，也無醫師駐診。（記者蔡政岷攝）

2025/04/12 05:30

獅潭、南庄高齡人口多 6、7月後公

費醫師服務期滿 面臨就醫難題

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕苗栗縣屬於農業大縣，幅員遼闊，醫療資源缺乏問題一直為鄉親關注；根據衛生局統計，目前全縣半數鄉鎮市衛生所無醫師進駐，位置較偏僻且人口高齡化較明顯的獅潭鄉與南庄鄉，六、七月後公費醫師服務期滿將離開，屆時總共有十一個鄉鎮市衛生所無醫師；衛生局表示，將持續向中央爭取公費醫師到苗栗縣服務。

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縣府衛生局統計，目前包括西湖、頭屋、苑裡、大湖、三灣、公館、卓蘭、銅鑼、頭份等鄉鎮市衛生所無醫師服務，雖然頭份市、苑裡鎮、公館鄉境內醫療院所較多，大湖鄉也有醫院，但對鄉親而言，衛生所缺乏醫師確實是一大難題。

薪資低、專業提升有限 留不住醫師

衛生局表示，目前歸納衛生所缺乏醫師主要有兩大問題，首先為較現實的薪資待遇，在縣內鄉鎮市衛生所服務，薪資可能約八至九萬，對於不少醫師來說，與在大醫院工作或是自行開業的同業相較，確實不如。而苗栗縣僅有泰安鄉衛生所因屬於衛福部核定的偏遠山地地區，可以領到較多補貼，但是同樣屬於原住民聚集較多的南庄鄉，因被歸類為平地，醫師無法領到獎金，人口高齡化的獅潭鄉等地亦同。

衛生局：持續向中央爭取公費醫師

此外，不少醫師仍希望精進自身醫療技術，提升專業能力，但是在鄉鎮市衛生所服務，由於服務項目有限，不比在大醫院工作的醫師有較多接觸不同案例病人的機會，也是衛生所難以留住醫師的原因。

目前縣府衛生局同意衛生所醫師可以申請至教學醫院等處學習，希望彌補缺點。至於待遇問題，衛生局坦言，只能持續爭取公費醫師到苗栗縣衛生所服務。

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