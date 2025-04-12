高雄港旅運中心招商 聚焦科技、金融

高雄港旅運中心招商，除新創科技產業外，再增加引進金融等產業進駐。。（港務公司提供）

2025/04/12 05:30

〔記者吳亮儀、洪定宏／綜合報導〕台灣港務公司昨天宣布，高雄港旅運中心坐落亞洲新灣區內，除觀光功能外，十五層商辦大樓協助配合成為重要產業發展基地任務，港務公司也配合行政院核定「亞灣2.0—智慧科技創新園區推動方案」，推動5G AIoT產業鏈發展。

港務公司表示，商辦大樓中十個樓層作為港務公司辦公空間，其餘樓層則釋出由民間企業進駐，目前第十樓由遠傳電信公司承租，另四樓至七樓辦公空間配合政府政策進行招商。

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該建物透過輕軌串聯高雄流行音樂中心、展覽館、駁二藝術特區、棧貳庫、大港橋等整體水岸核心觀光廊帶，並於未來與捷運黃線共構，以交通便捷優勢發展商務服務。

高雄港務分公司表示，高雄港旅運中心四樓至七樓招商標的，具有地點景觀及交通優勢，並鄰近高雄軟體園區，除新創科技產業外，再增加引進金融等產業進駐。

另，台灣港務公司組團赴美參加「美國全球郵輪論壇」拜會多家國際郵輪公司，希望航商布局台灣。港務公司向航商介紹郵輪停靠台灣港口的優惠措施，包括港埠費用減免、通關流程優化等，協助業者降低營運成本，並介紹基隆港與高雄港旅運中心設施，更強調台灣觀光潛力。

除新創科技產業外，再增加引進金融等產業進駐。除新創科技產業外，再增加引進金融等產業進駐。

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