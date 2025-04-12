「大港實習」升級 設籍高雄青年可參加

就讀高雄科技大學財務管理學系黃同學（右），在新盛力科技實習。（青年局提供）

2025/04/12 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕青年局「大港實習」創下媒合率、留任率雙高，今年計畫再升級，除高雄市高中職與大專院校學生外，更開放設籍高雄、年齡十五至廿九歲的青年報名，完成註冊即贈一百元超商禮券。

15至29歲註冊 即贈百元超商禮券

「大港青年實習媒合計畫」邁入第六年，去年共有二四三家在地企業參與，釋出一五九○個實習職缺，成功媒合一○二九名青年進入職場，其中七三五人選擇於實習結束後留任，留任率破七成。

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青年局長林楷軒表示，實習媒合人數最多的產業為住宿餐飲業四二○人，其次為製造業三三四人，顯示「大港實習」已成企業招募人力、青年接觸產業的重要管道。今年尚未開放媒合前，已有許多企業主動表達參與。

這項計畫也吸引青年回流在高雄發展，去年共有一三六名就讀外縣市學校、但設籍高雄的青年回高雄參與實習，其中八十二人選擇留任，留任率逾六成；另有二六九名設籍外縣市、但在高雄就學的青年，其中一五九人完成實習後選擇留任，留任率也近六成。

讀高科大海洋工程系、在「俊鼎機械」實習的魏同學說，實習不僅學專業技術，公司還提供免費線上課程及多益考試補助等資源；就讀交大應化系、利用暑假到「義大開發」實習的鍾同學說，雖工作內容與所學不同，但體會服務業甘苦，「是學校無法獲得的寶貴經驗！」

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