鳳芸宮海巡媽駐駕 燈火點亮高雄港

每個停靠在碼頭的海巡船隻除了搭配舞曲音樂外，還要結合泡泡燈光秀，讓整個高雄港灣如不夜城。（記者李惠洲攝）

2025/04/12 05:30

〔記者黃佳琳、王姝琇／綜合報導〕高雄市市定民俗、四年一科的「2025乙巳年林園鳳芸宮媽祖海巡」，十日自高雄林園啟程至台南安平會香，並首次在台南駐駕夜宿，海巡船隊特別妝點七彩霓虹燈夜泊台南區漁會前碼頭，與夜間星空相互輝映，可說是另類的快閃夜景，吸引許多信眾前往拍攝留下難得畫面。海上巡境活動返程時受高市府邀請駐駕高雄港，市長陳其邁率領市府團隊進行團拜後，將限量壓轎金發放給民眾。

近30頂神轎、22艘漁船參與

今科媽祖海巡近卅頂神轎、廿二艘漁船參與，參與船隻張燈結綵，船隻裝飾鮮花、旌旗、LED燈，一字排開氣勢磅礡，點綴入夜後高雄港，絢爛色彩十分奇幻。

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鳳芸宮表示，「好客」海巡媽今科邀請台南祀典大天后宮，以及麥寮拱範宮等開山媽祖聯誼會與眾神到高雄作客，海巡媽搭較小漁船，大船讓客人搭乘，顯示海巡媽慈悲與待客之道。

昨駐駕高雄港後，市府安排安排在地藝陣參禮演出，呂柏達涼傘團、茄萣國小民俗隊、光榮國小跳鼓陣、王公國小宋江陣、文賢社區發展協會車鼓陣、台灣豫劇團跳鍾馗、鼓山地嶽殿吉勝堂八家將等文武陣頭輪番上陣，酬神戲則由春美歌劇團帶來《媽祖傳》。

藝陣表演 今從高流出發遶境

高市文化局指出，今天上午十點，海巡媽和眾神轎將會上岸，從高流出發沿愛河邊淨港遶境，途經歷史博物館、北野町溫王廟、鹽埕埔朝后宮、鼓山地嶽殿、鼓山慈仁宮，傍晚返回中芸港，回鑾鳳芸宮安座，隔日舉行中芸鳳芸平安遶境。

靈濟殿主委何志章表示，鳳芸宮媽祖暨海巡駐船眾神，首開先例駐宿安平開台天后宮，廟方排場祀宴洗塵熱情接待。安平開台天后宮主委盧友禮指出，鳳芸宮媽祖海巡以往都是在安平駐留，今年首次駐宿，為兩地神與人締結更深厚情誼，並添加宗教盛事佳話，十日上午從安平開台天后宮起駕回鑾，乙巳年鳳芸宮媽祖海上巡行會香圓滿。

所有參與海巡的船隻張燈結綵，船隻裝飾鮮花、旌旗、LED燈，一字排開氣勢磅礡，點綴入夜之後高雄港，絢爛色彩十分奇幻。（記者李惠洲攝）

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