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    亞洲資產管理中心專區 劃定範圍

    台灣碳權交易所與淨零學院進駐宏泰新創大樓（左），將與亞洲資產管理中心高雄專區連成一氣。（記者葛祐豪攝）

    台灣碳權交易所與淨零學院進駐宏泰新創大樓（左），將與亞洲資產管理中心高雄專區連成一氣。（記者葛祐豪攝）

    2025/04/12 05:30

    從「金融街」中正路以南到亞灣區 試辦38項業務 預計7月正式營運

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕亞洲資產管理中心從高雄出發，高市經發局劃定範圍，從有「金融街」之稱的中正路以南，一直到亞灣區範圍，將與金管會共創四兆元高資產管理商機，預計今年七月正式營運。

    涵蓋銀行、證券、保險業

    金管會近日發布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」，針對財富管理高資產客戶業務、國際金融業務、國際保險與國際證券業務，促進台灣金融市場規模發展，本次開放卅八項試辦業務，涵蓋銀行、投信、投顧、證券商及保險業。

    高市府配合金管會，正式公告亞洲資產管理中心專區範圍，盼與金管會以「兩年有感、四年有變、六年有成」為目標，將金融業資產管理規模增加台幣四兆元，鼓勵符合資格的金融機構遞件申請，將於七月正式營運。

    3年爭取 亞灣區為重點

    經發局長廖泰翔表示，高雄歷經三年，成功爭取亞洲資產管理中心第一處試辦地點，「高雄專區」首推以亞灣區為重點發展區域，考量中正路過去一直是高雄重要金融街，因此「高雄專區」劃定採中正路以南、民族與民權路以西、復興三路以北到亞灣區（均含兩側相鄰街廓）為範圍。

    補助企業 前兩年免租金

    經發局指出，金融業者可在上述範圍內，以新設據點或既有據點，擴充辦理試辦業務，結合全台首座以綠色金融科技為主題的「高雄金融科技創新園區」，未來將與周遭的台灣碳權交易所與淨零學院，打造連結國際的綠色金融科技生態系。

    為鼓勵加速業者進駐，亞洲資產管理中心高雄專區預計比照「亞灣2.0計畫」，提供企業○○六六八八租金補助，即第一、二年免租金，三、四年打六折，五、六年打八折，可望帶動資產管理產業、法律稅務專業機構與家族辦公室等金融服務進駐專區，吸引海外資金與人才回流，平衡南北金融發展。

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