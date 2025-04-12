花蓮國民黨退休黨工 為張峻加油打氣

花蓮縣議會議長張峻（中）公開罷傅後，獲得國民黨基層支持，昨天有退休黨工專程前來加油打氣。（張峻提供）

2025/04/12 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮罷傅行動已邁入第二階段，花蓮縣議會議長張峻公開「罷傅」，寫給國民黨員的一封信也引起了廣泛關注；國民黨退休黨工們昨天專程為張峻加油打氣，也表達對國民黨未來的深切憂心與期待。

新北市林金結議員在電視台政論節目上表示，中國國民黨黨中央欠張峻一個公道，張峻日前交給罷傅團隊的第一批罷免連署書，引發了花蓮地區許多國民黨基層黨工的關切與共鳴。

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曾任國民黨花蓮縣黨部組長級幹部的退休黨工黃啟強、何忠正、胡慧君、葉炎生等人，昨天上午專程到花蓮縣議會為議長張峻加油打氣，強調張峻是毋庸置疑的正統藍軍，具有國民黨的核心價值觀、理念和背景，與國民黨有著深厚的關聯，擁有國民黨中生代黨員的DNA；他們將共同面對挑戰，為國民黨的重生而努力，期盼能重塑黨的形象，並為民眾帶來更美好的未來。

張峻表示，感謝林金結議員的仗義執言，並點出國民黨正遭遇前所未有的風暴，這也是創黨以來首次面臨國會立委大罷免潮。許多基層黨員期待國民黨能重返執政，為人民帶來更多幸福，而非偏離執政的道路，與人民越走越遠。非常感謝黨工前輩們為他加油打氣。

國民黨資深黨工胡慧君說，張峻在花蓮縣黨部主委任內，與中央和黨工間合作無間、感情深厚。昔日黨內的前輩和夥伴，對於他擔任主委期間忠貞為黨、付出一切點滴在心頭。在退休黨工的心中，他就是正統的國民黨員，無時無刻不為黨的前途著想。

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