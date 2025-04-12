宜蘭賞螢季4/15登場 夜訪30處秘境

宜蘭縣「蘭陽星空賞螢季」。（三富農場提供）

2025/04/12 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣「蘭陽星空賞螢季」將於四月十五日至五月三十一日登場，縣府推出賞螢地圖提供三十處賞螢秘境；另結合十四家休閒農場與休閒農業區業者推出賞螢導覽，歡迎預約，一起尋找大自然的微光。

規劃賞螢地圖 推薦最佳路線

今年的「蘭陽星空賞螢季」由賞螢體驗揭開序幕；縣府工旅處表示，春暖花開，螢火閃爍，隨著環境保護與生態復育的推動，宜蘭各地螢火蟲數量逐年回升，透過活動舉辦邀請全國民眾走訪賞螢秘境，擁抱蘭陽夜間自然之美。

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縣府昨舉辦活動記者會，宣告「蘭陽星空賞螢季」展開；代理縣長林茂盛說，宜蘭以環保立縣，保有完整生態與美麗山林，擁有全台數一數二的賞螢秘境，縣府特別規劃「賞螢地圖」，為遊客指引最佳賞螢路線。

縣府攜手14業者推生態導覽

縣府攜手宜蘭縣休閒農業發展協會，與十四家休閒農場及休閒農業區業者共同推出導覽活動，分別位於大南澳、大同、冬山、員山、頭城等五個鄉鎮，由專業解說員帶領，介紹螢火蟲的成長歷程、生態環境與賞螢禮儀，欣賞美景也能學習如何愛護這些生態精靈。

打造夜間觀光 遊星河吃美食

縣府還推出互動抽獎，即日起至五月三十一日，只要在「宜蘭勁好玩」FB粉絲專頁參與「二○二五蘭陽星空賞螢季．螢河點點」賞螢地圖貼文互動，就有機會獲得住宿券、農場體驗券及精美賞螢好禮。賞螢地圖可至活動官網下載，導覽活動需提前預約，請參考賞螢地圖預約專線。

縣府工旅處表示，宜蘭積極打造獨特的夜間觀光體驗，除了賞螢，也將持續推廣蘭陽星空銀河的壯麗景緻，宜蘭沒有光害，夜晚星空非常美，現在正值鮪魚季，歡迎遊客來宜蘭觀光吃美食，晚上賞螢遊星河，希望帶動宜蘭觀光及產業發展。

「蘭陽星空賞螢季」將於四月十五日至五月三十一日登場，縣府昨為活動宣傳 。（記者游明金攝）

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