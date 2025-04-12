嘉縣就博會19日登場 3成職缺月薪逾40K

2025/04/12 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府舉辦今年首場大型徵才活動，十九日早上九點到下午一點在民雄國中活動中心登場，有四十多家企業釋出一千兩百多個職缺，涵蓋半導體相關產業、工業製造業、飯店旅宿業、美容服務業、食品生技等領域，近三成職缺薪資超過四萬元以上。

縣府說，自力開發的大埔美精密機械園區及馬稠後產業園區，廠商陸續完成設廠，這次大型徵才企業陣容堅強，提供多元職缺，例如大埔美精密機械園區沃德瑞克智能倉儲設備有限公司，招聘最高月薪七萬元的技術人員、打造「歐樂沃築夢城堡」的宥泓創意開發股份有限公司提供主管級及生產組員等職缺、和大工業徵聘CNC刀具技術員等。

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馬稠後產業園區廠商勤誠興業、松川精密徵聘工程師、技術員等，以及大成長城徵聘作業員、庫務員等；嘉義科學園區的台積電CoWoS先進封裝廠興建中，年薪超過七十五萬元的技術員類職缺持續徵才。

縣府勞工暨青年發展處說，徵才廠商中有十九家提供身心障礙者、中高齡及高齡者等職缺，現場也提供「攤位諮詢」服務；前五十名完成面試者可獲早鳥禮，當天投遞履歷兩家以上，可參加摸彩。

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