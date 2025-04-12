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    校園諮商場域 雲林虎科大改造更療癒

    虎尾科技大學學輔中心空間改造，行政空間明亮、獨立。（記者黃淑莉攝）

    虎尾科技大學學輔中心空間改造，行政空間明亮、獨立。（記者黃淑莉攝）

    2025/04/12 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕網路世代資訊爆炸、社群媒體等影響，學生心理健康問題受到關注，教育部除增加校園諮商人力，補助全國四所大學改造諮商空間，營造以人為本的溫馨療癒場域，希望吸引學生走進來解決心理的問題，昨天在虎尾科技大學開箱改造成果。教育部表示，希望有更多學校參加改造。

    教育部學生事務及特殊教育司副司長許嘉倩指出，去年學生輔導法修正通過，教育部除補足專業人力，也結合專業設計團隊改善學校輔導諮商空間，希望能提供以人為本的舒適環境，讓學生願意站出來尋求幫忙，這次改造有淡江、虎科大、文藻及台東等四所大學。

    虎科大學生事務長林易泉表示，教育部補助學校三百萬元改造學輔中心，經與專業設計團隊多次討論，考量過去學輔中心空間狹窄、雜亂、穩私度不夠，這次改造把諮商與行政辦公區域畫分開，優化動線，並提升輔導環境氛圍，尤其個別諮商室臨接學輔中心半開放花園，透過窗景引入自然光線與綠意，不僅空間獨立且屋內色調、布置很溫馨。

    虎尾科技大學學輔中心空間改造，最大亮點是個別諮商室更有隱密性。（記者黃淑莉攝）

    虎尾科技大學學輔中心空間改造，最大亮點是個別諮商室更有隱密性。（記者黃淑莉攝）

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