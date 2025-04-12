行銷農產加工品 雲林與星馬超市簽MOU

2025/04/12 05:30

〔記者黃淑莉／綜合報導〕為打開雲林農特產品國際通路，雲林縣府這幾天先後與新加坡昇菘超市、馬來西亞知名連鎖超市NSK集團簽訂合作備忘錄，販售台灣頂級農產品及農產加工品。

雲林縣長張麗善率領縣內十一家業者及各鄉鎮市農會代表參加新加坡食品展，先後參訪新加坡昇菘超市、馬來西亞連鎖超市NSK集團及新加坡生鮮蔬果進口商東源EG，爭取打開星馬等國際市場。

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雲林縣府農業處長魏勝德指出，雲林為農業大縣，生鮮蔬果、農漁畜產品、各類農漁畜產加工琳琅滿目，縣府品質把關認證的「雲林良品」不只要在國內打開通路，更要開拓國際市場，讓世界看見雲林農業實力，增加農民收益。

魏勝德說，目前雲林生鮮蔬果透過東源EG鋪貨到新加坡NTUC超市每年約有兩百萬噸，這次與昇菘超市簽署MOU，昇菘除舉辦「台灣食品節推廣會」，未來也將販售台灣頂級農產品，讓新加坡消費者可以品嘗到優質台灣農產；縣府也與馬來西亞NSK集團簽訂MOU，該集團超市設置雲林良品專區，銷售十七款優質農產加工品，包括虎尾農會香酥花生、玉米碾米的米餅、阿甘薯叔地瓜脆片、豐喜食品水果果凍等。

張麗善指出，在美國對台灣課徵高關稅之際，更要積極開拓非美國以外的市場，東南亞市場正是需要開拓的重要市場。

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