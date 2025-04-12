鄧麗君出生大埤 鄉志編纂逐一考證

《大埤鄉志》編纂團隊與地方召開座談會，各篇章撰稿人說明田野調查發現。 （記者黃淑莉攝）

2025/04/12 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕《大埤鄉志》編纂工作如火如荼地進行中，昨天召開第一場地方座談會，人物篇撰稿的黃清龍指出，過去八個多月田野調查發現，大埤人才濟濟，被尊稱「台灣孔子」沈光文的後代落腳在大埤，已故歌手鄧麗君的出生地應該是在大埤。大埤鄉長林森寳說，地方傳聞及歷史都會在鄉志編纂逐一考證及找回。

「台灣孔子」明朝沈光文後代 落腳大埤

林森寳指出，《大埤鄉志》編纂計畫委託東海大學執行，去年七月啟動，編纂團隊隨即展開田野調查、資料蒐集、訪談等，過程中有不少新發現，昨天邀集各村村長、社區理事長、社團負責人、士紳及學校校長召開第一次座談會，由計畫主持人東海大學副校長劉正與團隊成員說明田野調查初步狀況及意見交換等。

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編纂團隊表示，《大埤鄉志》分為地理篇、歷史篇、政事篇、經濟篇、社會篇、教育篇、宗教禮俗篇、文化篇及人物篇，經過田野調查有不少有趣的發現，例如荷蘭時期的古錢幣及大砲、沈光文後代在豐岡開墾、鄧麗君在大埤出生等。

有意將沈光文古厝 變身紀念館

黃清龍指出，被尊稱「台灣孔子」中國明朝時期的文人沈光文，他來台後期都在台南善化致力於教育工作，但其後代的拓荒地則是在現今斗南及大埤豐岡村，且在大埤開枝散葉。團隊有意把豐岡的祖厝變成沈光文紀念館。

另一個重要發現，鄧麗君的出生地應該是在大埤鄉。黃清龍說，早年在大埤就有這樣傳聞，團隊訪查當年接生鄧麗君助產士的後代及鄰居，因當年出生沒立即報戶口，鄧的父親因工作關係調動到褒忠鄉，這個傳聞田野調查初步已可證實。《大埤鄉志》編纂預計三年完成。

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