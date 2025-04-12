5年500萬 瓏山林助台大護理清寒學子

瓏山林實業董事長林芯嬡（右）捐贈5年500萬獎助學金，台大醫學院院長倪衍玄頒紀念品表達感謝。（記者楊綿傑攝）

2025/04/12 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣大學醫學院昨舉辦一百二十八週年院慶，瓏山林實業董事長林芯嬡捐助五年五百萬元「光榮雲林獎助學金」，每年百萬、用於資助學士後護理系中表現優異與家境清寒的學生，台大醫學院昨天特別頒發感謝狀；林芯嬡謙稱，自己的所有，都是來自已故父親、聯邦集團與自由時報創辦人林榮三的教導，對於能付出一己之力感到榮幸。

台大醫學院一百二十八週年院慶，包括教育部政務次長葉丙成、台大副校長張上淳、台大教務長王泓仁、台大醫院院長吳明賢等都到場致意。

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林芯嬡秉持父親林榮三理念 取之於社會 用之於社會

林芯嬡感性提到，父親林榮三在世時秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，也影響到自己，台大醫學院是台灣的護國神山，能有這個機會付出一點力量，是一種榮幸。「非常感恩父親給我這麼好的資糧，讓我能夠為台灣這塊土地盡一點心力」。

台大醫學院表示，五年五百萬元的獎助學金是以每年一百萬元方式，捐助給學士後護理系的學生，包括表現優異、家境清寒者，院方感謝這項捐助，能夠帶給護理系學生很大的幫助。

葉丙成昨也受邀發表演說，他指出，面對新科技快速演進的新時代，需要敢冒險開創新局的新世代。教師的新角色可以是一個教練，針對不同學生能力設計個別化挑戰。

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