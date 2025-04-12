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    官我什麼事》 台大院長吳明賢：川普關稅可望帶來醫界正面效應

    台大醫院院長吳明賢接受本報《官我什麼事》節目專訪時指出，這波關稅戰對台灣醫療產業影響有限，因應得宜，還可能為醫界帶來正面效應。 （記者陳宇睿攝）

    台大醫院院長吳明賢接受本報《官我什麼事》節目專訪時指出，這波關稅戰對台灣醫療產業影響有限，因應得宜，還可能為醫界帶來正面效應。 （記者陳宇睿攝）

    2025/04/12 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕美國總統川普拋出對等關稅震撼彈，雖暫緩九十天，未來貿易局勢仍充滿變數，台大醫院院長吳明賢在本報「官我什麼事」節目專訪中指出，這波關稅戰對台灣醫療產業影響有限，若政府因應得宜，反而可能為醫界帶來正面效應。

    可順勢調整部分對美國進口商品

    吳明賢指出，醫療本身是內需導向產業，不比出口型產業衝擊劇烈，尤其台灣醫療產業對美國出口量極小。若政府順勢調整部分對美國進口商品的關稅政策，有助於降低醫材與藥品成本，減輕醫療院所負擔。

    吳明賢舉例，新醫材、新藥品價格高昂，但健保給付未能同步調整，醫院常需自行吸收差額，經營壓力沉重，若能藉局勢檢視並調整成本結構，有望趁勢強化醫療院所體質。不過他也提醒，醫材與藥品關乎病人安全，必須依實際需求與適應症選購，「這些東西是救命的，不是便宜就好」。

    不同工不同酬 讓醫師投入救命科別

    適逢健保卅週年，吳明賢提到，年輕醫師重視投入與回報，道德綁架已行不通，日、韓有大量醫學生轉向醫美領域，台灣也亦步亦趨，外科、胸腔內科、小兒科等因工時長、責任重、給付低，愈來愈難吸引新血。他強調，賴清德總統提出「不同工不同酬」，就是要重新檢視各科貢獻，給予適當報酬，讓年輕人感受到投入的價值。

    吳明賢說，醫療科技進步迅速，自費市場隨之擴大，如今連癌症病人出院也須自付過半費用，已違背「不要因病而窮」的健保精神，「有限資源、使用者付費」是全球趨勢，無限制使用醫療資源，將破壞醫病關係，也影響年輕人投身醫學的意願。

    吳明賢強調，醫療不只是工作，而是信念與理想的實踐，「但我們不希望年輕醫師必須犧牲善良才能換得報酬」，唯有透過制度回應、給予合理報酬，才能平衡各科發展。

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