醫護薪資未達標 醫院恐丟健保

健保署正在修訂「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」。（資料照）

2025/04/12 05:30

健保特約管理辦法草案引發爭議 醫界憂醫療院所倒一片

〔記者林惠琴、蘇永耀／台北報導〕健保署研議修訂「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」，十日召開首次溝通會議，但草案研擬醫事機構專職醫事人員健保月投保金額未達一定標準，將不予特約，引發爭議。醫療工會肯定政府立意良善，卻坦言醫院經營困難是事實，醫界不少人憂心此舉恐造成醫療院所倒一片。健保署預計五月八日召開第二次會議，廣納意見凝聚共識，期望今年完成預告、公告，盡快上路。

請繼續往下閱讀...

政府立意良善 醫院經營困難是事實

「全民健保醫事服務機構特約及管理辦法」草案，其中一項內容引發關注，即醫院、診所專職醫事人員健保月投保金額，若分別低於當年度最低工資二倍、一．五倍，以及未每年公開各類醫事人員最低及平均健保月投保金額，將不予特約，也就是不適用健保。

健保署醫管組長劉林義表示，此辦法十幾年未修改，擇優特約是修法方向之一，因此將保障醫事人員薪資調升列入條件，主要參考政府約僱人員月薪應高於最低工資一．一倍與評估醫療工作訂出下限。

醫師公會全聯會常務理事王宏育表示，近年醫療院所已致力調升醫事人員薪資，但醫事人員類別多又有城鄉差異，健保署以一體適用的金額作為標準恐有可行性的困難。醫改會也認為，各地物價水平不盡相同，對工資保障應有更細緻作法。

台灣醫療工會聯合會理事長趙麟宇指出，健保署立意良善，但仍要考慮雇主意見，醫院經營困難是事實，建議健保或許可考慮提供專業給付的合理報酬。

劉林義強調，不同醫療院所層級、所在地區及不同職類醫事工作性質有差異，因此盼透過會議蒐集意見，凝聚共識版本再推新制。

邱泰源：有意見都可坐下來討論

衛福部長邱泰源強調，有意見都可坐下來討論，希望努力讓環境達到大家心目中標準，給人民更健康的照護。

此外，台灣醫事檢驗產業工會、台灣呼吸治療產業工會、台灣醫療工會聯合會昨呼籲衛福部盡快修訂「醫療機構設置標準」。台灣醫事檢驗產業工會常務理事徐宏杰表示，現行僅以病房數作為人力配置計算的基準，嚴重低估醫檢師人力需求。台灣呼吸治療產業會工會理事長朱修儁也說，設置標準只規定專責病房才需配置呼吸治療師，多數急診病患呼吸治療由護理師處理，恐形成醫療風險漏洞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法