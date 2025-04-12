為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    醫護薪資未達標 醫院恐丟健保

    健保署正在修訂「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」。（資料照）

    健保署正在修訂「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」。（資料照）

    2025/04/12 05:30

    健保特約管理辦法草案引發爭議 醫界憂醫療院所倒一片

    〔記者林惠琴、蘇永耀／台北報導〕健保署研議修訂「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」，十日召開首次溝通會議，但草案研擬醫事機構專職醫事人員健保月投保金額未達一定標準，將不予特約，引發爭議。醫療工會肯定政府立意良善，卻坦言醫院經營困難是事實，醫界不少人憂心此舉恐造成醫療院所倒一片。健保署預計五月八日召開第二次會議，廣納意見凝聚共識，期望今年完成預告、公告，盡快上路。

    政府立意良善 醫院經營困難是事實

    「全民健保醫事服務機構特約及管理辦法」草案，其中一項內容引發關注，即醫院、診所專職醫事人員健保月投保金額，若分別低於當年度最低工資二倍、一．五倍，以及未每年公開各類醫事人員最低及平均健保月投保金額，將不予特約，也就是不適用健保。

    健保署醫管組長劉林義表示，此辦法十幾年未修改，擇優特約是修法方向之一，因此將保障醫事人員薪資調升列入條件，主要參考政府約僱人員月薪應高於最低工資一．一倍與評估醫療工作訂出下限。

    醫師公會全聯會常務理事王宏育表示，近年醫療院所已致力調升醫事人員薪資，但醫事人員類別多又有城鄉差異，健保署以一體適用的金額作為標準恐有可行性的困難。醫改會也認為，各地物價水平不盡相同，對工資保障應有更細緻作法。

    台灣醫療工會聯合會理事長趙麟宇指出，健保署立意良善，但仍要考慮雇主意見，醫院經營困難是事實，建議健保或許可考慮提供專業給付的合理報酬。

    劉林義強調，不同醫療院所層級、所在地區及不同職類醫事工作性質有差異，因此盼透過會議蒐集意見，凝聚共識版本再推新制。

    邱泰源：有意見都可坐下來討論

    衛福部長邱泰源強調，有意見都可坐下來討論，希望努力讓環境達到大家心目中標準，給人民更健康的照護。

    此外，台灣醫事檢驗產業工會、台灣呼吸治療產業工會、台灣醫療工會聯合會昨呼籲衛福部盡快修訂「醫療機構設置標準」。台灣醫事檢驗產業工會常務理事徐宏杰表示，現行僅以病房數作為人力配置計算的基準，嚴重低估醫檢師人力需求。台灣呼吸治療產業會工會理事長朱修儁也說，設置標準只規定專責病房才需配置呼吸治療師，多數急診病患呼吸治療由護理師處理，恐形成醫療風險漏洞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播