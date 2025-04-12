台中公保地解編六都最慢 挨批卡民地

2025/04/12 05:30

〔記者蘇孟娟、蔡淑媛／台中報導〕台中市公設保留地（簡稱公保地）解編進度六都最慢，多名市議員昨質疑市府解編牛步化卡民地，影響民眾土地使用權益；台中市長盧秀燕指出，因台中人口成長快速，解編過程須比別人更謹慎，以防未來找不到土地建設。

議員施志昌、周永鴻、謝家宜、陳成添質疑台中市遲未解編的公設保留地總面積超過一千五百公頃，長期未徵收、未開闢，造成土地所有權人數十年無法使用土地，無法興建住宅或開發利用，形同被剝奪財產權。

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議員何文海也說，跨區市地重劃進度牛步化，一度造成文山國中建校困難，議員蕭隆澤斥原中縣區域因此被邊緣化。

盧秀燕︰防無土地建設

議員楊典忠更指出，台中市四年來跨區重劃可行性評估案都未完成，成為六都唯一沒有出具地政主管機關的重劃可行性評估文件的直轄市，也是六都唯一公設保留地解編沒有進度的直轄市，台中港特定區劃設公設保留地迄今未開闢已逾五十年，嚴重損害港區民眾的權益與對政府的信賴。

盧秀燕說，對於公設保留地處置各方意見不一，另有海線的議員要求不解編，台中是人口成長的都市，必須審慎檢討用地狀況，以防未來無地可用。

都發局長李正偉指出，待地政局提供包括財務評估、重劃可行性修正意見補充完成後，將盡快送內政部審查。

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