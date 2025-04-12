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    淡水非法停車場龜裂 交通局將開罰

    淡水區濱海路一處臨時停車場，鋪面出現大面積龜裂沉陷。（記者羅國嘉攝）

    淡水區濱海路一處臨時停車場，鋪面出現大面積龜裂沉陷。（記者羅國嘉攝）

    2025/04/12 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水區濱海路一段三○六巷旁最近新闢一處臨時停車場，近日發生龜裂與大面積沉陷，目前已暫時封閉緊鄰的公司田溪步道，市議員鄭宇恩要求市府儘速介入，責成業者改善結構安全。交通局表示，經查業者未申請停車場設置許可及停車場登記證，將開罰、限期改善，業者已補送申請資料，將依程序儘速轉請市府相關局處會審。

    崁頂里長吳庭岳指出，該停車場內基地嚴重龜裂，經業者說因下方土壤液化，導致石塊滑脫，他已要求公所將下方步道暫時封閉，避免可能坍塌影響通行安全；並希望市府能確實要求業者提出具體的改善計畫，儘快施作擋土牆等。

    鄭宇恩表示，該停車場鋪面多處龜裂，且與步道接壤處水泥塊堆疊參差不齊，結構明顯不穩定，尤其近日豪雨頻繁，造成裂縫持續擴大，對毗鄰的公司田溪步道構成危險，市府應要求業者立即進行修復。

    交通局停車管理科代理科長王昶閔表示，該用地未取得合法停車場設置許可及停車場登記證，卻開放車輛停放及收費，已稽查屬實並開罰、限期改善，昨天已收到業者申設補正資料，將依程序儘速轉請市府相關局處會審，若無法確保安全性，不會核准同意。

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