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    新北祈福神助攻 新增拜廟、戲劇場景路線

    「肌肉發達路」主打7間鄰近登山步道的廟宇，信眾參拜同時也能鍛鍊體力。（民政局提供）

    「肌肉發達路」主打7間鄰近登山步道的廟宇，信眾參拜同時也能鍛鍊體力。（民政局提供）

    2025/04/12 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市祈福列車「神助攻路線」陸續開放，預計沿著十條路線停靠轄內七十七間宮廟。先前已公布六條路線，昨天增加「肌肉發達路」、「劇迷朝聖路」；民政局長林耀長表示，有七間寺廟鄰近登山步道及六處戲劇拍攝場景，加入官方Line帳號完成指定任務，就有機會兌換限量文創列車。

    完成任務 有機會兌換限量文創列車

    「肌肉發達路」列車編號七八三，取自諧音「去爬山」，七間廟宇有土城區承天禪寺、鶯歌區碧龍宮、瑞芳區青雲殿、五股區觀音山妙雲寺、貢寮區德心宮、坪林區協德宮、深坑區鎮南宮，參拜也能鍛鍊體力。

    林耀長說，其中，坪林協德宮與全台最長（三．九公里）的觀魚步道相鄰、深坑鎮南宮旁登山石階步道有三八四階；鶯歌碧龍宮旁有孫龍步道，全長二．一公里，馬拉松冠軍周庭印受邀挑戰，邊跑邊問「還會很遠嗎？」

    此外，「劇迷朝聖路」可走訪六個戲劇、電影取景地點，像是因「通靈少女」聲名大噪的汐止濟德宮、「模仿犯」永和區南清宮、「大顯神威」坪林區保坪宮、「女兵日記女力報到」新莊區保元宮，新莊地藏庵、三芝區北海聖雲宮也曾於「戲說台灣」等鄉土劇露面，列車編號六六六，象徵順風順水、六六大順。有關廟宇路線與活動詳情，可至「新北祈福列車」網站查詢。

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