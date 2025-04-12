新店陽光運動公園 流蘇花開如四月雪

2025/04/12 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區陽光運動公園，流蘇樹近日陸續綻放細緻的小白花，遠望如皚皚白雪覆蓋在嫩綠枝葉上，為園區帶來清新淡雅的春日氛圍，新北市高灘地工程管理處邀請民眾來河濱公園騎腳踏車賞花，感受流蘇花海美景。

相約河濱公園騎腳踏車賞花

流蘇花每年約在三月至四月間綻放，因花色潔白如雪且成簇生長，宛如白雪覆蓋樹梢，因此有「四月雪」美名。流蘇為台灣原生種低海拔落葉性植物，細長花冠深裂向上綻放，形似古代仕女服飾上的流蘇，因而得名。

請繼續往下閱讀...

近年來，陽光運動公園內的流蘇樹生長情況良好，兒童遊戲場及自行車道旁的綠地都可欣賞到流蘇，流蘇喜愛通風且溫暖多濕的環境，花瓣遇風飄揚，灑落一地雪白，白花與綠地相襯，民眾在樹下拍照留念時，還能聞到淡雅幽香，令人流連忘返。

共融兒童遊戲場 吸引親子

高灘處長黃裕斌表示，陽光運動公園遊憩設施豐富，雪白流蘇花旁就是新店熱門的共融兒童遊戲場，特色遊具配合園區地形，打造出獨一無二的遊戲區，「親子夢遊天地遊戲場」以繽紛馬卡龍色系打造十一組兒童遊戲設施，大小朋友可一同探索園區豐富的休憩設施，或在流蘇樹下野餐乘涼，欣賞園區風光。

民眾前往陽光運動公園，可搭乘捷運新店線或小碧潭線至小碧潭站，沿環河路人行道步行至湯泉陸橋即可連接陽光橋到達陽光運動公園，公車可搭八、二○二區、二○八、二○八區、二四八、六二四、八九七、九○五副、九一三、九三五、橘一、橘九線至陽光運動公園站下車後即可到達陽光運動公園。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法