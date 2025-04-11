提升通行品質 高雄美濃、內門3道路改善

高一四○線刨鋪以承載力較強的改質瀝青換新路面。 （工務局提供）

2025/04/11 05:30

經費2439萬 高103、140、117線多處路段刨鋪翻新

〔記者葛祐豪／高雄報導〕馬路翻新不能只著重在市區，為提升東高雄美濃、內門等區的觀光及道路通行品質，高市道路養護工程處近期針對美濃區高一○三、一四○線、內門區高一一七線等多處路段刨鋪翻新，共砸下二千四三九萬元經費，當地民眾十分有感。

請繼續往下閱讀...

高140線 民生及觀光往來要角

工務局道工處指出，美濃區高一四○線可銜接國道十號，是通往美濃市區主要道路之一，沿線綠樹成蔭，外地遊客透過此道路，可體驗美濃在地特產油紙傘、粄條，也扮演著美濃民生及觀光往來的交通要角。

高103線 往六龜、茂林重要道路

美濃區高一○三線則是屏東地區往六龜、茂林的重要替代道路，鄰近美濃獅形頂上的朝天五穀宮，可將美濃平原、夏季限定的獅子頭圳漂漂河盡收眼底；高一一七線是內門溝坪地區及旗山、杉林等區的農產及區域聯絡要道。

當地民眾反映，道路翻新不能只著重在市區，這三條道路已許久未曾刨鋪，路面修修補補；道工處此次針對三條道路的多處路段，全面重新刨鋪，目前已完工開放，民眾覺得路況比以前好太多了。

車流量大 高140線用改質瀝青

道工處表示，高一四○線因車流量較大，且有重車通行，以承載力較強的改質瀝青換新路面，其餘路段則配合市府減碳淨零方針，採用以舊路面刨除料，取代廿％天然石粒料的再生瀝青混凝土換新路面，可有效減少碳足跡。

立委邱議瑩感謝市府聽到偏鄉民眾的需求，提供更安全便利道路，她強調旗美山區是高雄後花園，歡迎全國民眾都能來東九區享受美景美食。

工務局強調，美濃、旗山等東九區，目前還有三項主要道路工程，包括旗山區高灘地停車場越堤道路工程，預計今年八月完工；六龜區高一三三線道路重建工程，預計二○二七年四月完工；美濃區環湖路拓寬工程，目前規劃設計中。

高一四○線是通往美濃市區主要道路之一。 （工務局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法