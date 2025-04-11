為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    提升通行品質 高雄美濃、內門3道路改善

    高一四○線刨鋪以承載力較強的改質瀝青換新路面。 （工務局提供）

    高一四○線刨鋪以承載力較強的改質瀝青換新路面。 （工務局提供）

    2025/04/11 05:30

    經費2439萬 高103、140、117線多處路段刨鋪翻新

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕馬路翻新不能只著重在市區，為提升東高雄美濃、內門等區的觀光及道路通行品質，高市道路養護工程處近期針對美濃區高一○三、一四○線、內門區高一一七線等多處路段刨鋪翻新，共砸下二千四三九萬元經費，當地民眾十分有感。

    高140線 民生及觀光往來要角

    工務局道工處指出，美濃區高一四○線可銜接國道十號，是通往美濃市區主要道路之一，沿線綠樹成蔭，外地遊客透過此道路，可體驗美濃在地特產油紙傘、粄條，也扮演著美濃民生及觀光往來的交通要角。

    高103線 往六龜、茂林重要道路

    美濃區高一○三線則是屏東地區往六龜、茂林的重要替代道路，鄰近美濃獅形頂上的朝天五穀宮，可將美濃平原、夏季限定的獅子頭圳漂漂河盡收眼底；高一一七線是內門溝坪地區及旗山、杉林等區的農產及區域聯絡要道。

    當地民眾反映，道路翻新不能只著重在市區，這三條道路已許久未曾刨鋪，路面修修補補；道工處此次針對三條道路的多處路段，全面重新刨鋪，目前已完工開放，民眾覺得路況比以前好太多了。

    車流量大 高140線用改質瀝青

    道工處表示，高一四○線因車流量較大，且有重車通行，以承載力較強的改質瀝青換新路面，其餘路段則配合市府減碳淨零方針，採用以舊路面刨除料，取代廿％天然石粒料的再生瀝青混凝土換新路面，可有效減少碳足跡。

    立委邱議瑩感謝市府聽到偏鄉民眾的需求，提供更安全便利道路，她強調旗美山區是高雄後花園，歡迎全國民眾都能來東九區享受美景美食。

    工務局強調，美濃、旗山等東九區，目前還有三項主要道路工程，包括旗山區高灘地停車場越堤道路工程，預計今年八月完工；六龜區高一三三線道路重建工程，預計二○二七年四月完工；美濃區環湖路拓寬工程，目前規劃設計中。

    高一四○線是通往美濃市區主要道路之一。 （工務局提供）

    高一四○線是通往美濃市區主要道路之一。 （工務局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播