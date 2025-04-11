IEYI發明展台灣賽 竹縣新湖國小摘金

新湖國小團隊參加2025IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽，勇奪1金3銀2銅1佳作的好成績。（新湖國小提供）

2025/04/11 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉新湖國小學生在二○二五IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽中，結合AI科技、綠能及便利生活領域，以兼具創新設計與實用性的七件作品，全壘打勇奪一金三銀二銅一佳作的好成績。

新湖國小說明，金獎作品「瘦成閃電！發電呼拉圈」由六年級學生陳品妍、吳紹綸、鄭丞展三人精心設計，以三D建模積木模組化設計為核心，搭載鈦酸鋰電池與可調式負重裝置，能確保穩定度與安全性。發電模組採拆卸式設計，可輕鬆安裝於市售呼拉圈，並根據使用者身形調整大小。

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而三D列印的TPU軟料材質可提升摩擦力，使運動更加順暢。此發明不僅讓任何呼拉圈瞬間升級為綠能發電工具，更實現「運動即發電」的概念，為綠能科技應用開創新大陸。

三件摘銀作品分別是「廁所救星！IoT多功能衛生紙機」，結合IoT與自動化感應技術，提供衛生紙的智能管理；「爆獎品跳跳增高裝置」可選擇放置的高度及設定跳躍次數，更棒的是，獎勵自己做主；「俄羅斯娃娃啞鈴」透過巧思設計可層層收納，輕鬆拿取，且重量隨心調整，讓健身變得更時尚便利。

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