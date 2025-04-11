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    減少廚餘 苗栗啟明國小設國際「雞」場

    啟明國小國際「雞」場，減少廚餘還供10校營養午餐。（趙文德提供）

    啟明國小國際「雞」場，減少廚餘還供10校營養午餐。（趙文德提供）

    2025/04/11 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮啟明國小學童數雖少，不過校內的中央廚房提供自身及鄰近九所學校營養午餐，把關學童的食安。校方因應中央廚房產生的廚餘，推動環境教育，設置國際「雞」場，飼養日本、印尼與台灣雞，解決廚餘問題。

    校長趙文德說，學校的中央廚房目前供應龍坑國小、西湖國中、僑文國小、新埔國小、啟新國中、通霄國中、通霄國小、南和國中、南和國小及自身啟明國小等十校營養午餐。為了減少中央廚房每日廚餘的浪費，校方推動環境教育建置堪稱五星級的「雞」場，飼養包括原生種台灣雞、印尼雞，及一對日本金雞與一般蛋雞，學童在教師帶領下，將每日的部分廚餘，和米糠一起攪拌作為雞飼料。

    校方除了透過國際「雞」場，解決廚餘問題，也將雞隻糞便製作成堆肥，作為天然有機肥料。趙文德說，透過國際「雞」場，盼發揮化廢為寶的生活教育，也減少廚餘運送以及焚毀的環境損耗，有效減少二氧化碳的排放量。

    學生楊舜崴表示，養雞時，起初會有點害怕，但大家輪流養雞、開始撿雞蛋時，很有成就感，也期待在畢業前，可以用這些雞蛋，做出謝師宴的料理。

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