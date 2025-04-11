關稅延90天 彰化業者：拿出對策應戰

美國宣布對等關稅延90天，彰化玻璃加工大廠台明將董事長林肇睢表示，「局勢大亂，情勢大好」，產業將重新洗牌。（台明將提供）

2025/04/11 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕美國總統川普宣佈關稅暫緩九十天實施，彰化玻璃加工大廠台明將董事長林肇睢表示，面對川普在全球關稅議題丟出變化球，業者勢必要見招拆招，沉著應戰，因為「局勢大亂，情勢大好」，全球產業也會因此重新洗牌。

台明將董座：度過難關 產業體質更強

林肇睢指出，面對川普在關稅議題的持續丟出變化球，產業界切忌見風轉舵或是投機取巧，務必要見招拆招，沉著應戰。以台明將來說，雖然外銷只佔三成，但是七成內銷部分，大多數玻璃家具，也就是結合相關產業鏈的合作訂單，這場全球關稅大戰，沒有誰可以置身事外。

請繼續往下閱讀...

對於美國宣布對部分國家暫停實施新關稅九十天，林肇睢分析，這九十天外銷訂單很可能會增加，許多人會抱著囤貨心態來大採購。在企業永續經營前提下，他採取對策是在這段間「兩倍出貨，分批付款」，也就是訂單來了就接，但因應川普無法預期的「變化球」，以分批付款來保障企業生存與經營彈性。

林肇睢強調，川普丟出對等關稅的球，勢必引發世界連鎖反應，就算局勢大亂，企業經營者只要拿出對策，沉著應戰，就能夠度過難關。因為這波關稅戰將讓產業大洗牌，能夠生存下來，就會讓產業體質更強壯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法