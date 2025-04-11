中大型農機20萬部 維修人才不足

農機數量大噴發，但國內相關修護人才卻雪崩式下滑。（記者顏宏駿攝）

2025/04/11 05:30

學校每年培育人數不到百人 學者預警10年內大量農機沒人修理

記者顏宏駿／專題報導

國內農村缺工問題嚴重，農業部近年投入逾百億元補助農民購買大、小型農機，近十年來鄉村農機數量「大噴發」，但是國內培養農機人才的高職和大學卻陸續「收攤」或改名，農機人才大幅下滑。農業學者預警，如果國內農機修復人力未跟上，不到十年農村將出現大量「農機孤兒」、「農機墳場」。

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農業部補助 數量「大噴發」

所謂「農機孤兒」就是農機壞了，就算有錢，也找不到人修理。原因在於近年政府政策引導，農民可以低利率輕鬆買到一部動輒三、四百萬元的曳引機、收割機，農機的保固期在二年至五年不等，一旦過保固，就得找傳統農機行，問題是這些農機行都採師徒制，子女普遍不願接班當「黑手」，因而在未來，農機行只會越來越少。

鼓勵傳統農機行 第二代接班

東海大學精緻農業學程主任劉程煒說，目前估計國內約有廿萬部的中大型農機，數量是十年前的一百倍。農機數量大噴發，但相對應的人才卻出現斷層，台灣共有五所大學開設農機相關科系，惟二○○○年後研究方向轉型，以自動控制、機電整合為課程發展方向，大學端逐漸遠離傳統農機的教學，高職端也受影響。他預估現今國內每年的農機育才不到百人。未來農機沒有修理，最壞的情況就是出現「農機墳場」。

業者建議 訓練農友學習保養

專門引進日本農機的「中升農機」副理蘇照文說，台灣的科技業特別吃香，對理工農人才產生磁吸效應，導致農機相關科系畢業後不想往所學發展，造成農機業長期招募人才困難。裕農農機公司總經理謝松益說，國內應該在北、中、南、東各設立一間「農機學校」，讓擁有農機的農友可以接受裝備保養訓練及安全講習。

劉程煒表示，鄉村的傳統農機行「不能消失」，政府應該有補助金、輔導金，鼓勵農機行第二代接班，等於暫時靠政府的力量扶持住現有的農機行，藉現有農機行保住大型農機的運作能量。

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