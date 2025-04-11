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    南投信義久美國小 獲閱讀磐石獎

    南投信義鄉久美國小以布農族板曆的歲時祭儀為時間軸，發展出「久美板曆閱讀計畫」，獲得「閱讀磐石學校」殊榮。（南投縣府提供）

    南投信義鄉久美國小以布農族板曆的歲時祭儀為時間軸，發展出「久美板曆閱讀計畫」，獲得「閱讀磐石學校」殊榮。（南投縣府提供）

    2025/04/11 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕教育部為鼓勵中小學推動閱讀教育所設置的「閱讀磐石獎」，得獎名單出爐，信義鄉偏鄉小校久美國小獲得「閱讀磐石學校」殊榮；另魚池鄉新城國小老師劉如純榮獲「閱讀推手獎」，南投縣閱讀理解種子教師團則獲得「閱讀團體推手獎」。縣府教育處表示，今年將再斥資一千八百萬元採購圖書，持續挹注資源提升各校閱讀的質與量。

    久美國小是原住民族實驗學校，校長田春梅表示，學校以布農族板曆的歲時祭儀為時間軸，發展出「久美板曆閱讀計畫」，藉由部落的知識召喚孩子探究與學習，孩子在實踐數位閱讀後，證實台灣在南島語族遷移的重要地位，並透過閱讀關注部落議題，重拾一起為部落共好的心!

    而新城國小老師劉如純，是以「走讀家鄉閱讀心生活」為主題，陪伴孩子走出校園走進家鄉，用閱讀開拓視野，透過紙本與數位多元閱讀與學習策略，引導孩子主動認識家鄉特色。

    至於南投縣閱讀理解種子教師團，則是由一群橫跨十三鄉鎮的十九位教師，從二○一三年自發組成，二○一七年即曾以「培育學生成行動力的公民」主題獲得閱讀磐石團體推手獎的肯定。

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