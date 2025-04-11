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    埔里桐花祭 19日逛市集嚐客家美食

    埔里鎮桐花祭「埔天桐慶迎客情」活動，19日登場，昨日舉行記者會宣傳，鎮長廖志誠等人秀出當天歌品嘗的客家料理。（埔里鎮公所提供）

    埔里鎮桐花祭「埔天桐慶迎客情」活動，19日登場，昨日舉行記者會宣傳，鎮長廖志誠等人秀出當天歌品嘗的客家料理。（埔里鎮公所提供）

    2025/04/11 05:30

    伯公祭儀、桐賞客音和闖關活動 發放市集券 可現場攤位消費

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕二○二五年桐花祭「埔天桐慶迎客情」活動，下週六（十九日）將在埔里鎮廣成里小埔社客家文化園區舉行，活動結合客家文化和桐花美景，現場並有客家菜品嘗和市集遊逛，當天上午十時三十分和十二時，還會各發放一百張面額一百元的市集券，供在現場攤位消費使用。

    人口七萬多人的埔里鎮，客家人口約有二萬多人，昔日有客家人的地方就會看到桐花樹，埔里鎮也有很多桐花開的景致，今年桐花祭活動將在十九日登場，公所昨日在鎮立圖書館為該活動進行宣傳。

    埔里鎮長廖志城表示，此次的桐花祭活動，節目內容很豐富，包括伯公祭儀、桐賞客音、桐遊市集、百人牛汶水DIY、桐食客菜、闖關活動。

    活動當天還有客家市集、闖關活動、客家美食品嚐，現場邀請拿下「FDA廚師新秀獎」的客家名廚詹志強，烹調十道創意客家料理六百份，提供參加民眾品嚐。

    十九日上午十時三十分和十二時，會分二個場次，每場次各發放一百張面額一百元的市集券，供在現場攤位消費使用，送完為止。

    此次埔里鎮除有桐花祭活動，還推出「千茭百變—桐花小旅行」，民眾只要在今年一月一日到四月十八日期間，在埔里地區飯店、民宿住宿，或在鎮內各餐飲店消費，憑發票累積滿五百元，即可報名免費參加遊程，包括漫遊社區步道、茭白筍農事體驗、茭白筍冰淇淋DIY，該活動到下週五，民眾可把握機會參加。

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