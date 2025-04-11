敬老卡適用YouBike電輔車 桃園不跟進

雙北已經開放騎乘2.0E電輔車可以扣愛心敬老卡點數，但桃園以安全為由不跟進。（記者謝武雄攝）

2025/04/11 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕新北市、台北市去年七、八月間，同意敬老愛心卡點數可以用於YouBike 2.0E（公共自行車電動輔助車），市議員林政賢昨在議會定期會社會局工作報告時呼籲市府跟進，但市府認為，電輔車事故率是2.0單車四倍，加上六十歲以上民眾騎電輔車的風險是一般民眾四倍，因此不開放敬老愛心卡扣點數，也不鼓勵高齡者騎乘。

林政賢質詢表示，電輔車讓騎乘更省力，起伏較大的坡道也能輕鬆應對，充滿電情況下可騎八十公里，適合長者多外出使用，享受便捷與樂活的交通選擇，建議桃市比照雙北擴大敬老愛心卡的適用範圍。

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林政賢說，設置敬老愛心卡主要目地就是鼓勵老人走出來，多搭乘大眾交通工具，YouBike本來就屬於大眾運輸的一環，桃市沒有理由不開放。

交通局長張新福回應，目前騎乘YouBike 2.0提供前六十分鐘免費，但騎2.0E電輔車沒有免費優惠，加上電輔車數量僅佔總數量十五％，常常有無車可借情形，若開放敬老愛心卡扣點，無車可借的情形將更嚴重，這也是不開放原因之一。

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