航空城優先產專區D基地》傳得標廠商無力繳款 將重新招標

2025/04/11 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府二○二二年標售桃園航空城優先產業專區土地，目前進入第三期繳款，傳出D基地得標廠商力歐新能源公司因產業前景不明、募資不順而無法繳款；市府經濟發展局長張誠說，將沒收已繳的九○九一萬元土地款，追索懲罰性違約金一二○○萬元，並另行標售D基地，預估底價會調高。

市府二○二二年七月辦理航空城優先產專區A到F等九塊基地土地標售案，除F、I基地流標，其餘七塊基地都標脫，面積最大的G基地達十四萬三三八二平方公尺，由星宇航空以八十九．五七億餘元得標；D基地面積最小，僅七五○○平方公尺，底標五．○三億餘元，兩家公司投標，力歐新能源以六．○六億餘元溢價得標，如今卻無力繳款違約。

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張誠表示，D基地重新招標時，除考量土地公告現值已調漲，因航空城區段徵收案本身就是自償開發案，開發成本不斷提高，為尋求財務平衡，標售底標價格勢必提高。

優先產專區繳款分四期，依序為土地款十％、五％、十五％、七十％，第一期為簽約款；第二期是簽約日次日起六十天內提出土地開發計畫書送市府審查，核可後通知繳款；第三期是土地整地可供指定建築線及周邊道路可供施工車輛進出時繳交；第四期是得標廠商取得土地使用權同意書後三年內，必須取得大於土地面積卅％建造執照，然後九十天內繳付尾款並辦理產權移轉登記。

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