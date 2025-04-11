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    桃園慈航蘆竹文藝季 27日登場

    「慈航蘆竹文藝季」將於4月27日登場，喜迎林山觀音寺「觀音佛祖巡迴媽」駐駕。（記者周敏鴻攝）

    「慈航蘆竹文藝季」將於4月27日登場，喜迎林山觀音寺「觀音佛祖巡迴媽」駐駕。（記者周敏鴻攝）

    2025/04/11 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區誠聖宮喜迎新北市林口區竹林山觀音寺「觀音佛祖巡迴媽」，將於四月廿七日遶境祈福並駐駕，當天到五月四日舉辦「慈航蘆竹文藝季」，融合遶境祈福、藝陣文化、傳統酬神戲曲、國際表演等，盼能促進民俗傳承與藝文活絡。

    觀音佛祖巡迴媽駐駕 遶境

    誠聖宮主委、市議員劉勝全說，慈航蘆竹文藝季首日推出「喜迎巡迴媽遶境」，規劃「萬人平安飯擔」免費開吃、青年街頭藝術與藝陣嘉年華表演、廟埕辦桌饗宴等，要熱鬧一整天，當晚的廟埕辦桌饗宴有在地「黑桃豬」等美味料理，開放信眾認桌，每桌三千五百元。

    廟方在四月廿八到卅日安排酬神戲，五月一日社區團隊「愛．藝起來」表演，五月二日國際文化之夜由客家歌手與東南亞民俗藝陣擔綱，五月三日晚間明華園大戲「鴨母王」，都很精彩。

    劉勝全表示，五月四日一早「巡迴媽移駕爐主厝」再度遶境祈福，當晚「群星音樂晚會」將邀來歌手接力表演，以現代節奏為慈航蘆竹文藝季畫下完美句點。

    「觀音佛祖巡迴媽」後續將駐駕在坑子外坪位慶典委員會值年爐主林奕華的公司，林說，很幸運擲出八個聖杯當上值年爐主，未來一年間，歡迎信眾來參拜祈福。

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