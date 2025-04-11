桃園忠貞臨時市場雨中開幕 走道積淹水

忠貞公有零售臨時市場昨天早上在間歇大雨中開幕，十點半後，攤位走道出現積淹水狀況。（桃園市議員王珮毓提供）

2025/04/11 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市忠貞公有零售臨時市場昨早在間歇大雨中開幕，十點半後，攤位走道出現積淹水狀況，許多攤商反映攤位頂部雨遮有縫隙，雨會濺到商品，包括紅燒肉、雙胞胎、雞肉攤等；貿易里長宋子毅也反映，臨時市場中間的機車停車場跟攤位之間的圍欄，開口數又少又窄，民眾出入不便。

市府經濟發展局市場科長廖振宏表示，攤位雨遮問題，廿公分的頂部縫隙，會用鐵板遮住，留五公分預防風切太大，雨遮跟雨遮之間的縫隙會用帆布補齊，下週五之前做好；圍欄設置目的是為區隔機車收費停車格，昨天下午跟交通局人員會勘，將原來四個開口增加到九個，寬度也會從目前五十公分再加大，以利行人通行。

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議員黃崇真說，大家原本很期待忠貞臨時市場開幕，卻因大雨發現排水不良問題，造成市場走道積水，對此，平鎮區公所工務課長杜國豪回應，公所開挖龍平路水溝施做溝蓋，因新設水溝未完成，與舊溝系統未完全聯接，導致上午強降雨造成工區積水，十一點有請廠商使用抽水機將積水排入道路側溝，下週把龍平路與中龍街口的新設水溝連接起來，就能發揮效用。

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